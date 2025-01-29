Студенты Челябинского института культуры смогут проходить практику в Минкульте

Лучших из них будут привлекать для организации фестивалей, концертов и семинаров

Студентам ЧГИК подарили возможность получать знания в министерстве культуры Челябинской области. Это стало реально благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между министерством и вузом. О новых фишках для учащихся творческого вуза рассказали в министерстве.

Минкульт будет привлекать лучших студентов для организации и проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, концертов, семинаров, конференций, круглых столов и научных проектов.

«Я надеюсь, это соглашение будет способствовать развитию культуры нашего региона. Сегодня Минкульту нужны управленческие кадры не меньше, чем творческие. Культура многообразна, каждое направление требует своей стратегии развития, соответствующих специалистов. В этом году будет реализовываться нацпроект „Семья“, в рамках которого также предусматривается обучение и повышение квалификации работников сферы культуры», — подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Также планируется обмен опытом в сфере науки, культуры и искусства, продолжится совместное развитие досуговой, образовательно-просветительской и научно-практической деятельности. Ректор ЧГИК Сергей Синецкий, подписавший соглашение вместе с Алексеем Бетехтиным, отметил, что практика в Минкульте — серьезный стимул для студентов.

Соглашение будет действовать бессрочно.