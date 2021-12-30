Студенты Челябинского госуниверситета переедут в новый корпус в 2022 году

﻿Вузу разрешили проводить занятия в бывшем административном здании на улице Ворошилова

Учебный корпус ЧелГУ на улице Ворошилова получил лицензию на образовательную деятельность. Занятия в бывшем административном здании, которому присвоен № 11, начнутся в 2022 году. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе вуза.



«История корпуса началась с медных труб, а потом нам пришлось пройти огонь и воду, чтобы получить долгожданную возможность обучать там студентов. На сегодняшний день лицензия получена. Это здание использовалось как административное, в нем проводились внеучебные мероприятия. Теперь там могут проходить учебные занятия», — уточнили в пресс-службе ЧелГУ.

Переезд в новые стены в следующем году предстоит студентам и преподавателям факультета Евразии и Востока, института образования и практической психологии, а также кафедры русского языка как иностранного.