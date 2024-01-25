Студенты ЧелГУ разрабатывают новый геополимер для строительства дорог

Помимо химиков и физиков, с дорожниками сотрудничают также айтишники вуза

Студенты Челябинского госуниверситета разрабатывают принципиально новые материалы для технического прогресса в дорожной сфере, а также работают над программными продуктами для Управления федеральных дорог «Южный Урал». О направлениях сотрудничества и научных изысканиях Первому областному информагентству рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

«Например, мы занимаемся исследованиями, применение результатов которых позволит преобразовывать промышленные выбросы в геополимер, обладающий рядом уникальных свойств, в частности устойчивостью к высоким температурам. Такой материал будет незаменим в дорожном строительстве, не говорю уже о том, что технология пойдет на пользу экологической обстановке Южного Урала», — рассказал ректор.

Айтишники, обучающиеся в институте информационных технологий и на математическом факультете ЧелГУ, работают с программными продуктами, необходимыми на разных этапах: от проектирования дорог до введения их в эксплуатацию.

«Сейчас наши ребята трудятся над созданием чат-бота по заказу Упрдор „Южный Урал“, через неделю-другую будут готовы продемонстрировать его первую версию. Это существенно упростит, в частности, бизнес-процессы строительства», — сказал Сергей Таскаев.

Также вуз имеет большой опыт в благоустройстве и озеленении территорий, добавил он.