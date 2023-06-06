Студентов колледжей и аспирантов наградили на торжественном приеме в правительстве Челябинской области

Они участвовали в олимпиадах и вели научную работу

48 студентов колледжей и техникумов из Челябинской области, а также 16 аспирантов из ведущих вузов области в возрасте до 35 лет получили памятные дипломы регионального Минобра. О торжественном приеме рассказали в пресс-службе областного правительства.

Награжденные студенты колледжей — победители и призеры олимпиад по общеобразовательным предметам, конкурсов научно-исследовательских работ и профмастерства. Среди них также были победители чемпионатов «Профессионалы», «Абилимпикс», проекта «Славим человека труда».





«В регионе в последние годы популярность среднего профессионального образования растет. На мой взгляд, это правильно, это такой короткий путь к самореализации, возможность получить достойную профессию и высокооплачиваемую работу. А дальше выбрать для себя — или идти учиться, или стать хорошим профессиональным наставником», — отметила первый замгубернатора Ирина Гехт.

Ирина Гехт добавила, что Челябинская область присоединилась к проекту «Профессионалитет» , в которую вошли восемь колледжей. Это позволяет студентам наладить более тесную связь с производством, устроиться на учебно-производственную практику, а затем и получить работу на предприятии.

Прием студентов профобразования в правительстве — ежегодный. По окончании учебного года каждое учреждение СПО региона представляет одного лучшего студента к заслуженной награде.

Впервые в этом году на торжественном приеме «Научный тандем» в региональном правительстве награждали молодых аспирантов вузов области: ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ им. Г.И. Носова, ЮУГМУ, ЮУрГГПУ, УралГУФК, ЮУрГАУ и ЧГИК. Дипломы вручили тем, кто достиг особых успехов в науке, а их наставники получили благодарственные письма.





Ирина Гехт напомнила, что доля аспирантов в Челябинской области сохраняется на стабильном уровне на протяжении последних трех лет. В конце 2021 года в аспирантуре обучалось 1,2 тысячи человек — более восьми процентов от общего числа персонала, занятого исследованиями и разработками.

«В 2026 году у молодых ученых появится возможность проводить исследования на принципиально новом уровне в рамках уникального межвузовского кампуса. Сделаем все возможное, чтобы ученые могли в полной мере реализовать в рамках кампуса свой потенциал», — напомнила Ирина Гехт.

Кроме того, в регионе реализуется госпрограмма, благодаря которой ученые получают дополнительную поддержку. В прошлом году 45 молодых исследователей получили субсидию на жилье — миллиона рублей. В 2023 году размер выплаты увеличили до 1,5 миллиона, деньги уже выдали 33 ученым.