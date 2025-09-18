Студентов из Ганы и Ботсваны познакомят с многонациональными традициями Южного Урала

В Челябинске готовятся к проведению слета Всемирного фестиваля молодежи

На Южном Урале готовятся к приему участников слета Всемирного фестиваля молодежи: Челябинск вошел в число десяти регионов страны, где пройдет региональная программа. С 21 по 26 сентября город встретит студентов из Индии, Китая, Нигерии, Камеруна, Ганы, Ботсваны, Того, Азербайджана, Греции и других стран. Гости познакомятся с культурой и многонациональными традициями региона, а также с развитием высоких технологий и промышленности, сообщает пресс-служба слета Всемирного фестиваля молодежи.

Сейчас делегации работают на федеральном этапе в Нижнем Новгороде, после чего направятся на Южный Урал. Для иностранных участников подготовлена насыщенная программа: посещение Южно-Уральского государственного университета, круглый стол с Международным клубом дружбы и молодежными лидерами, выезды на ключевые промышленные площадки города, в том числе в цех «Высота 239».

Культурный блок включает экскурсии по ведущим музеям области, мастер-классы по традиционным ремеслам — участники попробуют кузнечное дело — и участие в иммерсивном спектакле о богатствах Южного Урала.

Организаторы подчеркивают, что главная цель программы — создать пространство для диалога и обмена опытом между молодыми людьми из разных стран, укрепить культурные связи и расширить международные контакты.





Первый слет Всемирного фестиваля молодежи состоялся в 2024 году на территории «Сириуса». В этом году федеральный этап проходит в Нижнем Новгороде, после чего делегации посетят десять регионов России, включая Санкт-Петербург, Хакасию, Мордовию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченскую Республику, а также Ивановскую, Омскую, Ярославскую, Челябинскую и Сахалинскую области. Регионы представят свои лучшие практики в образовании, культуре и промышленности.