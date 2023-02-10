Студентов Челябинска приглашают попробовать себя в роли вожатых детских лагерей

Организаторы обещают официальное трудоустройство

Челябинские студенты смогут бесплатно обучиться на вожатых детских лагерей. Педагогический отряд «Эридан» Челябинского госуниверситета завершает набор желающих.

В официальном сообществе отряда сообщили, что после обучения соискателям предложат официальное трудоустройство в лагере.

«Мы — уютный и ламповый коллектив, который не даст тебе заскучать, поможет найти новых друзей, раскроет твои творческие способности и подарит самое запоминающееся лето», — написали представители отряда.

Чтобы попасть на обучение, нужно заполнить анкету, размещенную в сообществе «Эридана». Кандидат должен указать свои факультет и специальность, а также рассказать о своих увлечениях.