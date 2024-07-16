Студентов ЧелГУ начали обучать военным специальностям

В первый набор попали 99 парней

В Челябинском государственном университете состоялся конкурсный отбор студентов для обучения военно-учетным специальностям. В новом учебном году они начнут обучаться по программам подготовки солдат или сержантов запаса. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Занятия будут проходить на базе Военного учебного центра при другом крупном вузе, ЮУрГУ. Заявки на обучение приходили от студентов всех факультетов и институтов, а также из филиалов в Миассе и Троицке.

«Впервые за почти 50-летнюю историю наш университет получил бюджетные места от министерства обороны РФ — и сразу на три взвода. Ребята проявили большой интерес к обучению военному делу — это более 350 заявлений. После прохождения военно-врачебной комиссии, сдачи нормативов физической подготовки и отбора по успеваемости остались самые мотивированные», — рассказал проректор по учебной работе Артем Саламатов.

Студенты будут обучаться на одной из двух кафедр: танковых войск или связи. В течение полутора или двух лет (в зависимости от программы) почти сотня учащихся раз в неделю будет посещать занятия общевоенной подготовки. На кафедре танковых войск парни будут заниматься ремонтом и обслуживанием бронетанковой техники, на кафедре связи — эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием радиостанций.

Завершающим этапом станут учебные сборы, госэкзамен и присяга. После этого студенты будут зачислены в запас.