Студентка южноуральского техникума стала победительницей конкурса «Почему я иду на выборы президента России»

Видеоролик Алены Кленовой будут транслировать на телеканале ОТВ

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Почему важно идти на выборы президента России? На этот вопрос ответили участники молодежного конкурса видеороликов в Челябинской области. Лучше всех об этом рассказала студентка Первомайского техникума промышленности строительных материалов Алена Кленова. Ее видео будут транслировать на телеканале ОТВ и сайте «Первого областного».

В своем видео под названием «Почему важно пойти на выборы?» студентка рассказывает о том, что она впервые примет участие в голосовании на выборах президента РФ, а также какие способы голосования существуют и почему важно принять участие в нем.

Транслировать видеоролик Алены Кленовой будут в средствах массовой информации телеканала ОТВ. Отметим, что для призеров конкурса также устроят экскурсию в студию телеканала ОТВ.

Организаторами конкурса являются избирательная комиссия Челябинской области, молодежная избирательная комиссия региона и телеканал ОТВ.