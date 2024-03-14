В своем видео под названием «Почему важно пойти на выборы?» студентка рассказывает о том, что она впервые примет участие в голосовании на выборах президента РФ, а также какие способы голосования существуют и почему важно принять участие в нем.
Транслировать видеоролик Алены Кленовой будут в средствах массовой информации телеканала ОТВ. Отметим, что для призеров конкурса также устроят экскурсию в студию телеканала ОТВ.
Организаторами конкурса являются избирательная комиссия Челябинской области, молодежная избирательная комиссия региона и телеканал ОТВ.