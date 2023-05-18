Студентка из Златоуста предложила рассказывать в школах и вузах правду об СВО

Сделать это можно во время занятий «Разговоры о важном»

Студентка Златоустовского техникума технологии и экономики Полина Лаврентьева выступила с предложением включить в программу занятий «Разговоры о важном» тему военной спецоперации. По словам девушки, ситуация в стране и мире вызывает у школьников и студентов серьезное беспокойство, ведь им непонятно, какому источнику информации доверять. Проблему сегодня обсудили участники XXIV Фестиваля СМИ Челябинской области «Южноуральская смена».

«Люди боятся показаться глупыми, задавая такие вопросы. Растет внутренний дискомфорт в связи с тем, что много информации из разных социальных потоков. Мы слышим одно от взрослых, другое можем слышать во время учебы и разговора с преподавателем и совершенно третье — обсуждая это с нашими ровесниками. У меня вопрос: к какой информации мне прислушиваться? Ведь я планирую оставаться и работать в этой стране. И я бы хотела, чтобы на наших „Разговорах о важном“ помимо других важных тем освещалась сегодня политическая сторона нашего государства», — пояснила Полина Лаврентьева.

Один из экспертов XXIV Фестиваля СМИ Челябинской области, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев убежден, что девушка подняла, пожалуй, самый злободневный вопрос.

«Не каждый родитель и не каждый учитель может объяснить ребенку, что происходит в стране и мире. Мне кажется, здесь важны открытость и спокойное общение, нужно взаимодействие без давления на детей», — рассказал он.

Общественный деятель, руководитель Фонда 2020 Ирина Текслер, которая стала гостем фестиваля СМИ, поблагодарила девушку за неравнодушие к теме СВО.

«Полина переживает не только за себя, но и за молодежь. Ее очень интересовала правда от взрослых. Она так и сказала: „Я — представитель молодежи, а вы — взрослые люди, ответьте на мои вопросы, снизьте мою тревогу, я хочу знать, как это есть“. И в этом, наверное, вопрос всей нашей молодежи. Мы должны сами стать этим ответом, мы должны его находить и должны отвечать друг другу честно», — подчеркнула она.

В заключение обсуждения Ирина Текслер попросила Полину написать ей в социальные сети; общественный деятель пообещала приехать в техникум в качестве спикера на один из «Разговоров о важном».