Студентка из Снежинска получила награду Госкорпорации «Росатом»

Девушка из «запретки» отмечена за вклад в развитие движения студенческих отрядов атомной отрасли

Студентка СФТИ НИЯУ МИФИ Татьяна Тихомирова получила награду из рук гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Чествование студентов-активистов проходило в рамках VIII Отраслевого слета студенческих строительных отрядов атомной отрасли в Казани. О этом сообщили в Снежинском физико-техническом институте.



Татьяна Тихомирова является командиром студенческого строительного отряда «Фрейа». На ее счету — два «Золотых мастерка» лучшего стройотряда Челябинской области, а также знамя лучшего стройотряда ВСО «Мирный атом».