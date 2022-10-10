Студентка СФТИ НИЯУ МИФИ Татьяна Тихомирова получила награду из рук гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Чествование студентов-активистов проходило в рамках VIII Отраслевого слета студенческих строительных отрядов атомной отрасли в Казани. О этом сообщили в Снежинском физико-техническом институте.
Татьяна Тихомирова является командиром студенческого строительного отряда «Фрейа». На ее счету — два «Золотых мастерка» лучшего стройотряда Челябинской области, а также знамя лучшего стройотряда ВСО «Мирный атом».