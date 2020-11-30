Студентка из Челябинска стала участницей мастерской управления «Сенеж»

Проект Азалии Валиуллиной направлен на социализацию детей-сирот.

Студентка ЮУрГУ Азалия Валиуллина стала участницей мастерской управления «Сенеж». Девушка попала в форумную кампании после участия в «Территории смыслов». В мастерской управления Азалия Валиуллина представила собственный проект, а также нашла единомышленников, поддержавших её идею и сделавших его межрегиональным.



Азалия Валиуллина отметила, что идея «Взгляда в будущее» появилась после посещения детских домов в составе школы вожатых. Именно тогда девушка, по её собственным словам, и задалась вопросом, можно ли помочь детям-сиротам.

«Мой проект „Взгляд в будущее“ — проект, направленный на детей-сирот, на их социализацию, развитие гибких навыков, которыми обладает каждый ребёнок, который находится в семье. Два раза в месяц мы выезжаем в патронируемые нами социальные учреждения, проводим сюжетно-ролевую игру, которую разрабатываем совместно с психологами и преподавателями»,— рассказала Азалия Валиуллина.

Отметим, мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр, на базе которого проходят мероприятия и обучающие программы для чиновников и активной молодёжи. Помимо обучающих мероприятий в мастерской «Сенеж» проводят и очные этапы проектов платформы «Россия — страна возможностей», в число которых входят семинары, турниры по студенческим дебатам, форумы, конференции и стратегические сессии.