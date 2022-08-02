Студентка из Челябинска получила 170 тысяч на запуск проекта раздельного сбора мусора

Ульяна Медведева выиграла грант Всероссийского форума «Экосистема»

Студентка Южно-Уральского государственного университета Ульяна Медведева выиграла грант на реализацию проекта «Марафон осознанности». Девушка представила его на I этапе Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема» в Волгоградской области и получила 170 тысяч рублей. Об этом сегодня, 2 августа, сообщила пресс-служба ЮУрГУ.

«На закрытии Всероссийского молодежного экологического форума „Экосистема“, когда произнесли название экопроекта „Марафон осознанности“, до последнего не выходила на сцену, так как не могла поверить! Это были непередаваемые эмоции. Площадка форума помогла мне встретить единомышленников со всей страны, найти новые экоидеи, поставить новые цели и зарядить мое экомышление», — рассказала Ульяна Медведева.





Суть проекта «Марафон осознанности» в повышении уровня осознанного потребления и знаний студентов ЮУрГУ в области раздельного сбора мусора и экологии промышленности. Его реализацией Ульяна займется в октябре.

В вузе отмечают, что для их студентки экология — это не просто хобби, а профессия. В этом году Ульяна окончила бакалавриат Института естественных и точных наук ЮУрГУ по специальности «экология и природопользование» и поступила в магистратуру на специальность «экологическая безопасность».