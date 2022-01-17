Четверокурсница биологического факультета Челябинского государственного университета Елизавета Орлова разрабатывает внутриглазной имплант для адресной доставки лекарств в задний сегмент глазного яблока. Технология позволит удешевить и ускорить процесс лечения заболеваний сетчатки и зрительного нерва. Об этом сегодня, 17 января, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.
«По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваниями сетчатки и зрительного нерва страдает более 500 миллионов человек. Сейчас для их лечения применяют инъекции, что очень травмоопасно, а при большой дозе приводит к токсическому эффекту. Новый имплант — единственный безопасный вариант лечения пациентов, которым необходимо введение лекарства в стекловидное тело. Уникальность нашего импланта в том, что он не требует удаления. Для таких препаратов биодеградируемых имплантов пока не существует, а нашу разработку можно будет применять для этих целей»,— рассказала Елизавета Орлова.
Разработкой уникального импланта студентка занимается в составе стартап-команды Faraday Lab. В нее, по данным пресс-службы ЧелГУ, входят руководитель городского глаукомного кабинета Дмитрий Дорофеев, ассистент кафедры наноразмерных частиц ЮУрГУ Александр Горобец и студент направления «Прикладная информатики и математика» ЮУрГУ Евгений Канафин. Они являются специалистами в сфере офтальмологии, физики, нейросетей и работают с технологиями искусственного интеллекта.
Сейчас команда разрабатывает уникальный компьютерный алгоритм, который удешевит и ускорит процесс создания имплантов. Три офтальмологические компании уже дали предварительное согласие о готовности начать массовое производство импланта.
«Пользуясь нашим алгоритмом, фармкомпании смогут заносить физико-химические характеристики препарата и желаемое время высвобождения из импланта. Программа выдаст наиболее оптимальный вариант»,— объяснила студентка.
Доклинические и клинические лабораторные испытания импланта займут не менее двух лет. Чтобы получить финансовую поддержку, Елизавета Орлова предоставила промежуточные результаты исследования на Всероссийской программе «Умник» Фонда содействия инновациям. Проект вышел в финал конкурса в направлении «Медицина и технологии здоровьесбережения» и претендует на 500 тысяч рублей. Результаты конкурса будут известны в феврале.
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