Студентка челябинского вуза представит регион на конкурсе «Краса студенчества России»

Марина Аксенова вошла в число 60 конкурсанток со всей страны

Студентка Южно-Уральского Государственного Университета представит Челябинскую область на конкурсе «Краса студенчества России». Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного ресурсного центра.

В Самаре стартовал финал Национального конкурса «Краса студенчества России». В заключительный этап прошло 60 участниц из 51 региона страны. Челябинскую область представляет Марина Аксенова из ЮУрГУ. Сейчас девушек ждет последний этап, по итогам которого выберут 12 финалисток.

«Подготовка проходит стремительно и волнительно, так как времени на репетиции и сборы мало, всего одна неделя, а успеть нужно все: и продумать номера, и собрать все необходимые костюмы, и, конечно, все отрепетировать. Я буду очень рада познакомиться с Самарой, надеюсь, что мне удастся завести новых друзей», — поделилась Марина Аксенова.

Отмечается, что конкурс, в первую очередь, творческий, поэтому особое внимание жюри уделяет талантам конкурсанток. Однако учитываются и знания. Их девушки смогут показать во время орфографического диктанта.