Студентка Южно-Уральского Государственного Университета представит Челябинскую область на конкурсе «Краса студенчества России». Об этом сообщили в пресс-службе Молодежного ресурсного центра.
В Самаре стартовал финал Национального конкурса «Краса студенчества России». В заключительный этап прошло 60 участниц из 51 региона страны. Челябинскую область представляет Марина Аксенова из ЮУрГУ. Сейчас девушек ждет последний этап, по итогам которого выберут 12 финалисток.
«Подготовка проходит стремительно и волнительно, так как времени на репетиции и сборы мало, всего одна неделя, а успеть нужно все: и продумать номера, и собрать все необходимые костюмы, и, конечно, все отрепетировать. Я буду очень рада познакомиться с Самарой, надеюсь, что мне удастся завести новых друзей», — поделилась Марина Аксенова.
Отмечается, что конкурс, в первую очередь, творческий, поэтому особое внимание жюри уделяет талантам конкурсанток. Однако учитываются и знания. Их девушки смогут показать во время орфографического диктанта.Напомним, ранее парни из ЮУрГУ одержали победу в командном зачете на областной универсиаде по боксу. По итогам соревнований сформирована сборная региона для участия в чемпионате России.