Студентка ЧелГУ проведет предстоящий учебный год в вузах Венгрии и США

Девушка стала финалисткой сразу двух международных программ

Студентка-педагог историко-филологического факультета ЧелГУ Дарья Гордон предстоящий учебный год проведет в вузах Венгрии и США. Девушка подала заявки и выиграла сразу две стипендии, сообщили в пресс-службе вуза.

Дарья, получающая педагогическое образование по предметам английский и немецкий языки, на третьем курсе поставила себе цель сделать все возможное, чтобы на предпоследнем курсе уехать учиться в другую страну для наработки международного опыта. Девушка изучила различные программы и условия участия в них и отправила заявку на студенческую программу обмена Global Undergraduate Exchange Program и на стипендиальную программу Stipendium Hungaricum. И обе выиграла.

«Этап интервью на английском языке оказался для меня самым волнительным. С большим воодушевлением рассказала комиссии о своем обучении в ЧелГУ, опубликованных работах, ожиданиях от учебы за границей и профессиональных целях. Само собеседование скорее напомнило дружескую беседу, и самый волнительный этап принес наибольшее удовольствие», — поделилась своими впечатлениями Дарья.

Для того чтобы учиться в венгерском вузе, ей потребовалась справка о знании английского языка из университета. А для учебы в США необходимо было подтвердить языковой уровень на международном экзамене. TOEFL отменили на территории РФ почти сразу после записи и оплаты, тогда девушка сдала онлайн-экзамен Duolingo English Test. После его успешной сдачи Дарья получила официальное письмо об утверждении ее в качестве финалистки программы.

В результате осенний семестр Дарья проведет в Eötvös Loránd University в Будапеште, а весенний — в University of Southern Indiana в городе Эвансвилл, штат Индиана.

Кстати, это не единственные достижения Дарьи Гордон. Она пять раз побеждала в различных конкурсах научно-исследовательских работ и два года подряд занимала призовые места конкурса переводов «Художественное перо».