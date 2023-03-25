Студентка ЧелГУ победила во Всероссийском конкурсе «Начни игру»

Елизавета Синянская показала один из лучших результатов в направлении «Дизайн»

Студентка Челябинского государственного университета Елизавета Синянская вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Начни игру», заняв третье место в специализации «Дизайн» в категории старше 18 лет. Финал, а также торжественная церемония закрытия первого сезона конкурса прошли в Казани, сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».

На протяжении четырех дней разработчики игр, гейм-дизайнеры, дизайнеры и программисты решали различные кейсы и защищали свои проекты перед экспертами игровой индустрии. Всего конкурсанты решили более 90 кейсов, представили свыше 30 идей, а также посетили штаб-квартиры крупнейших технологических компаний и стажировались в игровых студиях.

Например, финалистам конкурса в направлении «Дизайн» необходимо было решить пять кейсов, в числе которых — разработка образа персонажей и составление композиции. Результат Елизаветы Синянской оказался одним из лучших, и по итогам конкурса девушка заняла третье место.

«Я не верю в то, что смогла победить! Очень счастлива! Участие в конкурсе „Начни игру“ платформы „Россия — страна возможностей“ дало огромный рывок двигаться дальше, поверить в себя и свои силы. Советую участвовать в проектах платформы и развиваться»,— поделилась эмоциями Елизавета Синянская.

Также в рамках финала конкурса состоялась стратегическая сессия по обсуждению развития игровой индустрии и дискуссия участников с руководителями игровых студий.