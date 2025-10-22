Студентам в Челябинске готовы платить до 65 тысяч рублей

Предлагают работать операторами, кассирами и зоонянями

Рынок труда для студентов в Челябинске пестрит разными предложениями. Вакансии охватывают разные сферы — от общения с людьми до работы с современными технологиями, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Работы».

В областной столице открыта вакансия оператора аттракциона виртуальной реальности. В обязанности входит помощь посетителям в выборе игр, настройке оборудования и освоении управления в VR-пространстве. Опыт работы не требуется, так как обучение проходит на месте. График гибкий, смены по 5–7 часов, а зарплата варьируется от 10 000 до 25 000 рублей дважды в месяц.

Для общительных ребят предлагается вакансия бариста-кассира. График работы 2/2 по 12 часов, он будет заниматься приготовлением напитков и десертов, обслуживанием гостей и работой с кассой. Заработок здесь выше — от 36 до 43 тысяч рублей за 15 смен.

Также студентов ждут на вакансии оператора оптовых продаж. В обязанности входит работа с клиентской базой, составление коммерческих предложений и оформление договоров. Работодатель предлагает гибридный формат работы — часть времени в офисе, часть удаленно. Зарплата от 50 до 65 тысяч рублей с официальным оформлением и оплачиваемым отпуском.

Для любителей животных на рынке есть вакансия зооняни. В обязанности входит кормление, уход и общение с владельцами пушистых. График можно подобрать индивидуально, работа занимает 3–4 дня в неделю. Оплата варьируется от 3 500 до 4 000 рублей за смену в зависимости от условий.