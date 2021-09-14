Студентам творческих профессий предлагают давать отсрочку от армии

С инициативой выступила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева

Отсрочку от службы в армии предлагают дать выпускникам гуманитарных колледжей при поступлении в высшее учебное заведение. С такой инициативой выступила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Сегодня те, кто получил среднее профессиональное образование в сфере культуры и искусства, не могут претендовать на еще одну отсрочку от армии. В связи с этим не могут продолжить обучение уже в вузе.

«Такое предложение в народную программу поступило от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека», — отметила Елена Шмелева.

С инициативой согласны в творческой среде. В Южно-Уральском государственном институте искусств им. Чайковского действует многоступенчатая система образования. В нем обучают детей, начиная с пятого класса, далее — колледж, затем — вуз. В таком случае для будущих хореографов и музыкантов потеря одного года обучения может быть фатальной.

«Если, скажем, профессиональный музыкант или артист балета на какое-то время перестает заниматься, он просто-напросто теряет форму, теряет профессионализм», — прокомментировала проректор по учебно-методической работе ЮУГИИ имени Чайковского Ирина Бутова.

Это подтверждают и сами артисты. Эрдэм Очиров с пяти лет занимается хореографией, сейчас работает в челябинском театре оперы и балета. Сам танцор не служил в армии — для артистов театра есть вариант прохождения альтернативной военной службы, чтобы не отрываться от работы. Эрдэм отметил, что год без занятий и репетиций может лишить человека профессии.

«Можно сказать, что за год все навыки уйдут и их будет очень сложно восстановить. На это потребуется еще как минимум один год. Это в лучшем случае. Кроме того, велика конкуренция. Наш мир не стоит на месте, и с каждым годом молодое поколение танцоров становится все лучше и лучше», — объясняет артист Эрдэм Очиров.

На сегодня, если выпускника творческого колледжа призывают в армию, ему приходится откладывать поступление в вуз или брать академический отпуск.