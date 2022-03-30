Студентам раздадут по миллиону рублей на перспективные проекты

Прием заявок продлится до 11 апреля

В России идет прием заявок на конкурс «Студенческий стартап». Тысяча бакалавров, магистров и специалистов получат по миллиону рублей на реализацию своих проектов. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Принять участие в конкурсе могут студенты, которые на основе собственных исследований хотят разработать что-то новое: изделие, технологию или услугу»,

— отмечают в правительстве области.

Заявиться на конкурс можно по таким тематическим направлениям, как:

— цифровые технологии;

— медицина и здоровье;

— химические технологии и новые материалы;

— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

— биотехнологии;— ресурсосберегающая энергетика;

— креативные индустрии.

«Мы знаем примеры того, как ИТ-специалисты — студенты и выпускники южноуральских вузов — создают качественные и востребованные продуктовые решения. Вложения в молодых и инициативных — это отличная инвестиция в будущее страны и региона, особенно в нынешних реалиях»,

— считает начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Организатором «Студенческого стартапа» выступает Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям. Конкурс проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».