В России идет прием заявок на конкурс «Студенческий стартап». Тысяча бакалавров, магистров и специалистов получат по миллиону рублей на реализацию своих проектов. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.«Принять участие в конкурсе могут студенты, которые на основе собственных исследований хотят разработать что-то новое: изделие, технологию или услугу», — отмечают в правительстве области.
Заявиться на конкурс можно по таким тематическим направлениям, как:
— цифровые технологии;
— медицина и здоровье;
— химические технологии и новые материалы;
— новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
— биотехнологии;
— ресурсосберегающая энергетика;
— креативные индустрии.
«Мы знаем примеры того, как ИТ-специалисты — студенты и выпускники южноуральских вузов — создают качественные и востребованные продуктовые решения. Вложения в молодых и инициативных — это отличная инвестиция в будущее страны и региона, особенно в нынешних реалиях», — считает начальник Главного управления молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.
Организатором «Студенческого стартапа» выступает Минобрнауки России совместно с Фондом содействия инновациям. Конкурс проходит в рамках нового федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Подать заявку, а также ознакомиться с подробной информацией о конкурсе «Студенческий стартап», можно по этой ссылке. Прием заявок продлится до 11 апреля 2022 года.