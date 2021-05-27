Студентам из Челябинской области предлагают выиграть миллион рублей

Потратить грант можно на обучение, стартап или жилье

Стартовал всероссийский конкурс «Твой ход». В нем могут принять участие студенты высших учебных заведений с первого по третий курс бакалавриата и с первого по четвертый — специалитета, сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

Конкурс «Твой ход» дает возможность студентам раскрыть свой творческий и научный потенциал, развить лидерские качества, получить новые профессиональные навыки. Участникам предложили 11 направлений, среди которых: «Меняю города», «Развиваю среду», «Делаю добро» и другие. Компании-партнеры предлагают поучаствовать в реальных проектах и даже отправиться в путешествие по России.

«С каждым годом возможностей для самореализации студентов становится все больше, и конкурс „Твой ход“ не стал исключением. Этот проект уникален тем, что открывает дороги для всех. Кроме того что ребята смогут найти индивидуальную траекторию развития, решать кейсы крупных компаний и делать шаги к своей будущей профессии, у них есть возможность получить денежный приз для дальнейшего развития. Главное — это лишь желание принять участие и развиваться», — рассказала начальник ГУ молодежной политики Челябинской области Светлана Калимуллина.

Главный приз — грант в размере 1 000 000 рублей. Потратить выигрыш можно на обучение, стартап или его развитие, а также улучшение жилищных условий. Другие участники получат ценные призы и сертификаты. Победители, вошедшие в топ-50, смогут забрать гранты в размере 2,5 миллиона рублей на развитие своего факультета или университета.

Отметим, что в Челябинской области у конкурса «Твой ход» есть свои амбассадоры. Это студенты ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ОТИ НИЯУ МИФИ, которые агитируют молодежь заявить о себе, проверить свои силы.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 12 июня на сайте. Следите за новостями — в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram.