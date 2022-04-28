«Специальные службы проверили здание, сообщение о минировании оказалось ложным. Возвращаемся в любимый вуз и продолжаем работать и учиться», — информирует телеграм-канал вуза.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, при осмотре здания опасных предметов не обнаружили.
Напомним, ранее на электронную почту вуза поступило сообщение о минировании. Сотрудников и студентов вывели на улицу на безопасное расстояние. Вход в здание до 13:00 был запрещен.
Занятия в других корпусах проводились в обычном режиме.