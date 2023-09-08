Студентам челябинского колледжа показали обновленное производство

Ребятам рассказали об экологических проектах предприятия ЧМК

Студенты Южно-Уральского многопрофильного колледжа посетили Челябинский металлургический комбинат с экскурсией по производству. Мероприятие приурочили к Международному дню чистого воздуха, поэтому ребятам не только показали рабочие процессы, но и рассказали о том, как здесь работают над снижением воздействия на воздух и водные объекты. Экологические проекты реализуются в рамках соглашения с правительством Челябинской области.

Так, в кислородно-конвертерном цехе ввели в работу конвертер № 1 — один из основных сталеплавильных агрегатов ЧМК. В 2020 году прошла модернизация цеха: на конвертер установили трехступенчатую систему газоочистки, сокращающую выбросы на 30%. Затем студенты ознакомились с работой универсального рельсобалочного стана, длина которого составляет почти полтора километра. На каждом этапе производственного процесса применяется аспирация — улавливание взвешенных частиц в воздухе. Вода, охлаждающая заготовку, очищается в закрытых отстойниках, а затем вновь подается на производство.

«ЧМК сделал существенный рывок в природоохранной области. Все взятые на себя обязательства комбинат выполняет в полном объеме. Это касается и аспирационных систем, и водоохранных мероприятий. Сегодня, в Международный день чистого воздуха, ЧМК открыл свои двери и показывает сложное, интересное производство», — отметил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Также гостям показали музей комбината, рассказали о его истории и вручили памятные подарки.





«Сегодня мы в очередной раз продемонстрировали реализацию масштабной экологической программы ЧМК. В нее входят проекты, закрепленные в соглашениях с губернатором Челябинской области. Предприятие открыто и всегда готово рассказать о результатах работ по снижению воздействия на окружающую среду. Реализация экологических мероприятий продолжается», — заявил гендиректор ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.

Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов выразил уверенность, что люди станут экологически ориентированными, когда увидят, какие меры по снижению воздействия на воздух и воду предпринимаются на крупных предприятиях.