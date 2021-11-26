Студент из Челябинска стал победителем Международной олимпиады «IT-Планета»

Павел Рябинин показал лучший результат в состязаниях программистов

Студент математического факультета Челябинского государственного университета Павел Рябинин стал победителем XIII Международной олимпиады «IT-Планета 2020/21». Пятикурсник оказался лучшим в программировании. Об это сегодня, 26 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.



«Задания были несложные, но из разных сфер. В одном из них было много „бизнес-требований“. Организаторы говорят, что сделали это специально, чтобы мы почувствовали, какого рода задачи приходится решать в реальном бизнесе. И действительно, я часто сталкиваюсь с чем-то подобным на своей работе», — рассказал Павел Рябинин.

Финал состязаний объединил в Москве более 400 студентов и молодых специалистов из 160 вузов России и стран СНГ. Все они показали лучшие результаты в отборочных онлайн-этапах. Заключительный этап олимпиады состоял из заданий по актуальным IT-направлениям, которые необходимо было выполнить за восемь часов.

Среди испытаний — робототехника, программирование 1С, сетевые технологии, веб-дизайн, разработка мобильных приложений, программирование от DataArt и другие.

«Павел Рябинин стал победителем в конкурсе DataArt IT Contest. Особенность данного направления в том, что участник может выбрать более интересный ему язык программирования для прохождения соревнования», — уточнили в пресс-службе ЧелГУ.

В качестве приза Павел получил скидку на курс по английскому языку от организаторов «IT-Планеты», квадрокоптер и сувениры от спонсоров DataArt.