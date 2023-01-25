Студент челябинского вуза из Египта отправился в село готовить блины и колоть дрова

Махмуд Фараг за три года в России привык к городской жизни, но деревенский быт еще не видел

Махмуд Фараг родился и вырос в египетском Каире, но уже третий год живет в Челябинске. Мы уже общались с парнем, когда он только окончил подготовительный курс для иностранцев в ЧелГУ. Тогда он рассказал, что ему в российском мегаполисе кажется странным, а что совсем не отличается от родного Каира.

В преддверии Дня студента мы решили снова встретиться с Махмудом. Но в этот раз поехать в село, чтобы показать еще неизвестную парню сторону жизни в России. По пути поговорили об учебе и планах на будущее. О небольшом путешествии рассказывает наш корреспондент, ставший Махмуду со времен написания первого материала приятелем.

После нашей прошлой встречи Махмуд перешел с подготовительного «нулевого» курса на первый, полноценный. Выбрал историко-филологический факультет ЧелГУ. Год там отучился и перевелся на первый курс медицинского университета.

Решение может показаться не самым логичным, особенно учитывая, что обучение в обоих случаях платное. Но Махмуд всегда хотел быть врачом. Причем не каким-нибудь, а хирургом. И можно было бы по приезде в Россию сразу отправиться в мед: все равно там в группе для иностранцев преподают только на английском. Но парень решил, что для дальнейшей жизни и работы нужно будет погрузиться в местную культуру и отточить русский язык.

На истфиле, в окружении русскоговорящих, за год Махмуд довел свой и без того неплохой русский почти до идеала. От акцента полностью не получилось избавиться, но пришло понимание сленговых словечек, фразеологизмов.

Да и вообще египтянин стал органичнее смотреться в российских каменных джунглях. Его больше не удивляют «ЖКХ-арты» во дворах, и «Волгу» с «Ягуаром» он уже не путает. Говорит, теперь без карт спокойно ориентируется в городе.

«Раньше если телефон разрядился — вообще кошмар. Дома я уже, значит, не буду», — вспоминает Махмуд.

Ну а пока мы обсуждали, как Махмуд легко ориентируется в Челябинске, приехали в Долгодеревенское — сельскую местность, пока что иностранцем не исследованную.

Тут нас встретила Светлана Резепина — местная жительница, пригласившая Махмуда в гости, чтобы показать сельский быт.

Хозяйка позвала в дом — ухоженный, двухэтажный, но относительно небольшой. Таких по улице много. Да, не каноничная изба, но и мы ведь приехали показывать село таким, какое оно есть сейчас.

Первым делом отправились на кухню. Хозяйка хотела научить иностранца готовке простых, но привычных нам блюд.

Оказалось, что Махмуд ни разу не пробовал пельмени, а вареники впервые купил буквально на днях. Такое упущение не осталось незамеченным — готовим домашние вареники с картошкой.

За тесто Махмуд взялся на удивление хозяйки уверенно. Руками в воздухе, без помощи скалки придал нужную форму. Парень поделился, что научился этому, когда работал поваром пиццы в небольшом челябинском заведении.

Махмуд рассказал, что на дорогостоящее обучение деньги присылают родители — у папы парня есть бизнес в Каире. Но на жизнь иностранец давно стал зарабатывать сам. С нашей последней встречи успел сменить много мест, но в итоге остановился на заведении общепита.

Слепить вареник сразу не получилось, но опытная в этом деле Светлана Петровна помогла. Пока творения варились в кастрюле, выяснилось, что это блюдо иностранца не удивило. Он его хоть и не пробовал, но в магазинах часто видел.

Зато что удивило — так это запасы пельменей и вареников в хозяйской морозилке.

«У вас здесь все в пельменях?» — с удивлением произнес парень, глядя на забитую доверху камеру.

Тем временем переходим ко второму блюду — блинам. Их, как оказалось, в Египте можно легко найти. Только у нас, по мнению парня, блины делают намного толще.

Сомнения в том, что блюда у нас одинаковые, правда, возникли, когда Махмуд указал на тарелку со смесью молока и яиц со словами: «О, мука с водой, что ли?» Но, возможно, рецепт забыл.

Блины египтянин довольно ловко переворачивал на сковороде без использования лопатки. Получилось не сразу, но первый блин, как говорится…

Все приготовили — теперь к столу. Дегустация прошла без особых эмоций. Домашние вареники и блины Махмуду понравились, но не показались удивительными. Зато я смог подметить культурные детали.

Махмуду к блинам поставили варенье из ежевики и малины. Хозяйка много говорила о том, какое оно сладкое. Однако египтянину оно не очень понравилось, потому что показалось… кислым. Видимо, южная культура, а точнее, ее обилие сладких блюд — пахлава, мешабек, кунафа — с детства сказываются на восприятии вкуса у местных. Такие же особенности, но по части острого, говорят, есть у азиатов.

А вот что у нас с египтянами похоже — так это бабушки.

Блин с «кислым» вареньем Махмуд все-таки доел, но с таким лицом, будто выполняет свой долг.

«Моя бабушка если предлагала что-то поесть, то ты должен это съесть. А то плохо будет», — смеется Махмуд.

Мысли о бабушке дались с небольшой тоской. Ни ее, ни родителей парень с момента приезда в Россию не видел. Не получалось, говорит, слетать: сначала пандемия, теперь вот времени нет из-за учебы. Но со всеми Махмуд ежедневно созванивается. Родственники парнем гордятся.

Подкрепившись, мы с хозяйкой дома отправились в огород.

Махмуд рассказал, что у его родителей есть похожая дача, но там из забот — разве что постричь газон и подровнять кусты. В России, к удивлению египтянина, у владельца частного дома дел больше: и дрова наколоть, и снег убрать, и с рассадой в непростом климате управиться.

Самым необычным, пожалуй, оказались дрова. Махмуд сначала хотел держать полено одной рукой, а второй при этом рубить. Когда попробовал взяться за топор двумя руками, а деревяшка не только не упала, но и легко разлетелась на две части, парень заулыбался — нескучное занятие.

Открытием дня для Махмуда стало подвешенное на ветке сало. Он долго пытался угадать, зачем это нужно, но даже возможных вариантов не нашлось.

«Прикольно…» — все, что смог сказать удивленный иностранец, когда сказали, что это подкормка для синичек.

На улице в последнее время тепло — можно общаться, стоя во дворе. Но когда в начале января были сильные морозы, говорит Махмуд, было тяжело.

«Это то, к чему я не привык в России. Многие иностранцы с факультета, кто здесь первый год, тогда вообще не ходили на пары. Они открывали окно и тут же закрывали. Говорили, что даже если их отчислят за пропуски, это не заставит их выйти», — улыбается Махмуд.

Тем временем пора собираться обратно в Челябинск. На пороге заметили посох Деда Мороза. Хозяйка достала из кладовки костюм, предложила Махмуду примерить. Колоритно получилось.

Прощались Махмуд и Светлана Петровна как родные. И руки пожали, и обнялись. Студент взял у женщины номер телефона — обещал летом приехать, чтобы попробовать местные баклажаны и помидоры.

В Челябинск ехали быстро, без остановок: у Махмуда только начинается первая в новом университете сессия, и он усиленно готовится.

«Я в ЧелГУ был отличником, здесь теперь тоже должен хорошо учиться», — объясняет Махмуд.

Сложнее всего, говорит, дается анатомия. Нужно учить много терминов, да еще и на латинском. Но тяжелее его новым одногруппникам: для многих ребят из Индии, Пакистана, стран Африки это первые полгода в России. Они еще не знают русский, поэтому Махмуд помогает им в общении с местными.

Напоследок спросил у парня: куда дальше, после окончания вуза? Говорит, что пока не знает. С третьего курса планирует пойти работать медбратом, так что к окончанию университета вполне может стать известным в медицинских кругах специалистом. Но и в Египте его ждут. Челябинское образование там хоть и не будет приоритетным в сравнении с каирским, но вполне конкурентоспособным.

Напомним, ранее мы общались с переехавшим в Челябинск гвинейским студентом. Мохамед Ламин Дау рассказал о написании книги на русском языке и планах стать президентом Гвинеи.