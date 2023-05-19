Студент ЧелГУ создает мобильное приложение для аллергиков

Оно поможет выбирать полезную пищу

Четверокурсник ЧелГУ Игорь Петров создал мобильное приложение, которое помогает выбирать полезные продукты и избегать вредной пищи. Это дипломная работа выпускника магистратуры. Приложение может быть полезно для людей с аллергией, сообщает пресс-служба ЧелГУ.

Идея стартапа возникла во время изучения предмета «Интернет-предпринимательство».

«Проект почти завершен, и я планирую привлекать средства на его развитие через государственные программы или частных инвесторов. Приложение находится на стадии MVP (minimum viable product), то есть оно вполне работоспособно, выполняет базовые функции. В будущем его можно будет представить в Play Market и App Store»,

— говорит Игорь Петров.

Диплом в форме стартапа не обязывает выпускника к его немедленной реализации. Важно придумать тему, разработать проект и успешно защититься. Реализацию проекта можно и отложить, но в таких случаях есть риск, что проект забудется или идея будет подхвачена кем-то другим.