Идея стартапа возникла во время изучения предмета «Интернет-предпринимательство».
«Проект почти завершен, и я планирую привлекать средства на его развитие через государственные программы или частных инвесторов. Приложение находится на стадии MVP (minimum viable product), то есть оно вполне работоспособно, выполняет базовые функции. В будущем его можно будет представить в Play Market и App Store», — говорит Игорь Петров.
Диплом в форме стартапа не обязывает выпускника к его немедленной реализации. Важно придумать тему, разработать проект и успешно защититься. Реализацию проекта можно и отложить, но в таких случаях есть риск, что проект забудется или идея будет подхвачена кем-то другим.
Каждый год несколько выпускников Института информационных технологий ЧелГУ защищают выпускную квалификационную работу в формате стартапа. Это стало возможно благодаря тому, что в институте шестой год преподают дисциплину «Интернет-предпринимательство», в рамках которой студентов обучают формированию стартапов по методике Фонда развития интернет-инициатив.
Кстати, май — тяжелое время для больных поллинозом. Когда на улице все цветет, склонные к аллергии челябинцы мучаются от тяжелых симптомов: насморка, слезящихся глаз и кашля. Челябинский аллерголог дала задание нейросети изобразить эти мучения визуально, что из этого получилось, смотрите в отдельном материале.