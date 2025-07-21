Студент ЧелГУ разработал ПО для робота — сортировщика мусора

Уникальное программное обеспечение использует инновационную систему маркировки для эффективной и быстрой сортировки объектов

Магистрант математического факультета Челябинского государственного университета Глеб Богданов разработал программное обеспечение для робота-манипулятора, способного сортировать объекты с помощью компьютерного зрения. Разработка решает актуальную задачу автоматизации в различных отраслях, от роботизированных производств до логистических центров, сообщает пресс-служба вуза.

Робот использует инновационные ArUco-маркеры — бинарные квадратные маркеры с уникальным ID, которые легко распознаются камерой под различными углами, в отличие от обычных штрихкодов. Система работает следующим образом: робот считывает маркер, определяет положение объекта и переставляет его в заданную точку. В ходе тестирования робот успешно рассортировал четыре цветных кубика с маркерами.

Глеб Богданов отмечает, что разработанные математические алгоритмы управления не требуют дополнительных параметров, что повышает скорость работы манипулятора. Руководитель научного проекта старший преподаватель кафедры вычислительной механики и информационных технологий Сергей Иванов подчеркивает, что наличие на математическом факультете ЧелГУ специализированных робототехнических наборов позволило студентам на практике применять свои знания в математике, программировании и робототехнике. Уникальность проекта заключается в сочетании ArUco-маркеров с многозвенным роботом-манипулятором, обеспечивающим высокую точность позиционирования.

Разработка имеет большой потенциал для применения в различных сферах, включая производство, логистику и работу в экстремальных условиях. Глеб Богданов планирует продолжить исследования, направленные на повышение точности и скорости работы робота, оптимизацию нагрузки и улучшение распознавания маркеров.