Студенческий отряд Челябинской области помогал в восстановлении Донбасса

Общественник Юрий Болдырев высказался об ответе Владимира Путина о работах на новых территориях

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы журналистов и жителей страны. Глава выразил благодарность главам и жителям регионов, которые участвуют в восстановлении Донбасса. Член Общественной палаты Челябинской области Юрий Болдырев отметил, что региональный студенческий отряд имеет к восстановлению новых территорий непосредственное отношение.

Студотрядовцы восстанавливали мемориальный комплекс «Саур-Могила», ездили с гуманитарными миссиями. В том числе отвозили строительные материалы для различных подсобных хозяйств, частных домов.

«И это говорит о том, что в нашем регионе живут участливые люди, которые не словом, а делом готовы помогать нашим товарищам из новых территорий, чтобы их жизнь становилась комфортнее с каждым днем», — сказал Юрий Болдырев.

Напомним, президент ответил на вопрос военкора о том, хватит ли средств и сил восстановить исторические территории, президент России заявил, что сомнений в этом быть не может. Есть программа развития до 2030 года, которая включает в себя восстановление дорог, жилья, объектов ЖКХ, соцкультбыта.

Подшефными территориями Челябинской области являются города Ясиноватая и Волноваха. Южноуральцы также помогают в восстановлении Авдеевки.