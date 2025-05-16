Студенческий капитал поможет молодой маме из Верхнего Уфалея купить дом

Екатерина Долева совмещает учебу и материнство

Молодая мама из Верхнего Уфалея Екатерина Долева успешно совмещает учебу в Каслинском промышленно-гуманитарном техникуме по специальности «технолог машиностроения» с воспитанием трехмесячного сына Богдана. Недавно мама-студент получила право на студенческий капитал от правительства Челябинской области, сообщает пресс-служба областного Минсоца.

Напомним, размер студенческого капитала составляет 1 миллион 40 тысяч рублей.

Получить его могут молодые родители, если первый ребенок родился не раньше 2024 года, а его маме не больше 24 лет. Родители (или единственный родитель) должны являться студентами очной формы обучения в СПО или вузе.

Родители и ребенок должны быть прописаны в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.

Выплату уже получили десять семей. Деньги можно потратить:

• на улучшение жилищных условий в пределах территории Челябинской области,

• компенсацию платы за наем жилого помещения,

• получение родителями (единственным родителем) первого образования,

• получение дошкольного образования ребенком и (или) услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области и имеющих лицензию,

• оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей,

• ежеквартальную денежную выплату.

Заявление на студенческий капитал принимает управление социальной защиты по месту жительства.

Cупруги Вафины из Магнитогорска также решили потратить деньги на покупку собственного жилья.