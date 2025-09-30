Стронгмены Башкирии хотят установить рекорд, протащив на себе ракету «Тополь‑М»

Длина комплекса — почти 23 метра, а вес — около 47 тонн

Башкирские силачи собираются установить новый мировой рекорд, протащив на себе тяжелый ракетный комплекс «Тополь-М», вес которого составляет 47 тонн, сообщает портал башинформ.ру.

Буксировать «Тополь-М» будет команда Эльбруса Нигматуллина, в которую также входят Денис Вагапов, Раиль Бикмаев, Айдар Байчурин и Руслан Садыков. Они будут тянуть ракету 4 октября по проспекту Октября в Стерлитамаке.

Кстати, Эльбрус Нигматуллин оказался не только силачом, но и отличным садоводом. Он вырастил в своем саду в Челябинской области гигантскую тыкву весом почти 28 килограммов.