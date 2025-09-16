Стронгмен из Челябинской области вырастил тыкву весом почти 28 кг

И стал участником конкурса «Мое цветущее село»

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин имеет и другие таланты. Вместе с семьей он вырастил тыкву весом 27,6 килограмма и стал одним из главных претендентов на победу в конкурсе «Мое цветущее село», который проводит управление культуры Кунашакского района. Журналист ИА «Первое областное» связалась со стронгменом, чтобы узнать, как ему это удалось.

«Урожай в этом году вообще выдался хорошим. Много и тыкв, и ягод, и яблок. Сильного ухода не требовалось, так как много дождей было. Да и земля у нас на участке в деревне Карагайкуль хорошая. Тыква, конечно, особенно порадовала — почти 28 килограммов! Сорт уже не помню. Помню только, что семечку жена выбирала»,— поделился Эльбрус Нигматуллин.

За тем, как растет тыква, с интересом наблюдала вся семья.

«Мы, как только приезжали на участок, сразу бежали к ней и смотрели, на сколько она еще выросла. Думали: срезать — не срезать? Вот только пять дней назад срезали ее. Тяжелая, как снаряд»,— смеется стронгмен.

Ни в каком конкурсе изначально южноуралец участвовать не планировал. Но, являясь активным пользователем соцсетей, увидел, как местные делятся фотографиями своих овощей-рекордсменов и заявляются на второй этап конкурса «Мое цветущее село».

«Сначала участвовать не хотели. А потом смотрим: у того 10 килограммов тыква, у того — 15. А наша-то свыше 20, почему бы и нет? Выложил фото у себя на странице и параллельно написал в группу. Так и стал участником»,— поделился Эльбрус Нигматуллин.

Сейчас тыква стронгмена — один из главных претендентов на победу в номинации «Самый весомый плод». Победителей конкурса, приуроченного к 95‑летию района и годовщине Великой Победы, назовут в октябре.