Стронгмен Эльбрус Нигматуллин открыл секрет своей силы на шоу «Вечерний Ургант»

Шоумен пригласил уроженца Челябинской области на Первый канал после нового рекорда силача.

Уроженец Челябинской области, многократный обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант».

На Первый канал он попал после очередного рекорда: в начале месяца Нигматуллин протащил по взлетному полю 36-тонный пассажирский самолет. Неудивительно, что на Эльбруса известный комик и его гости смотрели в нескрываемым восхищением.

«Пятого ноября мощнейшее событие произошло в аэропорту Уфы. Один человек протащил 36-тонный самолет на 25 метров. Почему он остановился? Да потому что самолет начал взлетать!» — начал свое общение с нашим земляком Ургант. И между делом предложил многократному обладателю титула самого сильного человека России что-нибудь переставить на студии, где шла запись вечернего шоу.

Ургант поинтересовался у Нигматуллина, как становятся силачами и как воспитать это качество, например, в ребенке. На что стронгмен заметил, что ребенка нужно воспитывать на своем примере. А потом рассказал о начале своей карьеры силача.

«Сам я рос на селе. Ни гантелей, ни штанг там, естественно, не было. Мне приходилось делать спортинвентарь своими руками. Разбирал на части комбайны и трактора. Меня интересовали оси, катки. Колеса от гусеничных тракторов были моими первыми блинами для штанги. Каждое колесо весило по 14,16, 17 килограммов. Начинал я, как положено, с парочки. А потом стало мало, и я пошел за второй парой, за третьей. Благо техники было много», — рассказал Нигматуллин.

«Вот так Советский Союз и развалился», — заметил Ургант.

«Мы тогда не знали, что существует такой вид спорта. Даже сейчас немногие понимают, что это такое... — продолжил атлет. — По телевидению я видел, как на Западе большие мужчины поднимают камни и двигают грузовики. Правда, мне казалось, что несерьезное занятие, которое навряд ли до нас дойдет. Но прошло время, и этот вид спорта пришел в Россию. Я был первым россиянином, кто вообще начал этим заниматься и в итоге попал в финал турнира „Самый сильный человек планеты“, вошел в десятку сильнейших людей планеты. Тут-то мне и пригодился мой юношеский опыт конструирования снарядов. Ведь стронгменам как раз требуется нестандартное оборудование».

Рассказал Нигматуллин и о своих рекордах — всего их 15, российских и мировых. Силач двигал огромные корабли-сухогрузы, автобусы и трамваи, паромы и поезда. Первым почти за сто лет повторил достижение русских богатые начала XX века — удержал двух рвущихся в разные стороны скакунов. А еще поднял верблюда в клетке (общим весом в тысячу килограммов).

«Когда я готовлюсь к очередному рекорду, то первым дело беру карандаш или ручку и чистый лист и начинаю рисовать. В школе я получал пятерки не только по физкультуре и по начальной военной подготовке, но еще и по физике. Прежде чем решить задачу, я должен ее прописать, просчитать, узнать самое тонкое место и его укрепить. А самое тонкое место — это я, мои физические возможности. Над этим и нужно работать», — признался Эльбрус Нигматуллин.

Рассказывая о недавнем рекорде (Нигматуллин протащил по взлетной полосе аэропорта Уфы 36-тонный самолет Boeing 737-500 на расстояние в 25 метров), атлет признался, что ему нравятся воздушные корабли: они красивые, быстрые, тяжелые и большие. Так и родилась идея последнего рекорда — протащить самолет. Тем более что в России этого все еще никто не делал.





«Самый сложный момент всего трюка — сдвинуть эту махину с мертвой точки. Ушло на это секунд 15, — рассказал Нигматуллин. — Но ведь я на бумаге все просчитал. И на бумаге у меня все сошлось».

В заключение программы Иван Ургант предложил силачу продемонстрировать свои способности. Эльбрусу дали канат, уходящий куда-то за кулисы, и при помощи видеомонтажа они вместе с Ургантом утащили мавзолей Ленина с Красной площади, кресло с Трампом — из Белого дома и попытались поднять рубль с морского дна.