Уроженец Челябинской области, многократный обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант».
На Первый канал он попал после очередного рекорда: в начале месяца Нигматуллин протащил по взлетному полю 36-тонный пассажирский самолет. Неудивительно, что на Эльбруса известный комик и его гости смотрели в нескрываемым восхищением.
«Пятого ноября мощнейшее событие произошло в аэропорту Уфы. Один человек протащил 36-тонный самолет на 25 метров. Почему он остановился? Да потому что самолет начал взлетать!» — начал свое общение с нашим земляком Ургант. И между делом предложил многократному обладателю титула самого сильного человека России что-нибудь переставить на студии, где шла запись вечернего шоу.
Ургант поинтересовался у Нигматуллина, как становятся силачами и как воспитать это качество, например, в ребенке. На что стронгмен заметил, что ребенка нужно воспитывать на своем примере. А потом рассказал о начале своей карьеры силача.
«Сам я рос на селе. Ни гантелей, ни штанг там, естественно, не было. Мне приходилось делать спортинвентарь своими руками. Разбирал на части комбайны и трактора. Меня интересовали оси, катки. Колеса от гусеничных тракторов были моими первыми блинами для штанги. Каждое колесо весило по 14,16, 17 килограммов. Начинал я, как положено, с парочки. А потом стало мало, и я пошел за второй парой, за третьей. Благо техники было много», — рассказал Нигматуллин.
«Вот так Советский Союз и развалился», — заметил Ургант.
«Мы тогда не знали, что существует такой вид спорта. Даже сейчас немногие понимают, что это такое... — продолжил атлет. — По телевидению я видел, как на Западе большие мужчины поднимают камни и двигают грузовики. Правда, мне казалось, что несерьезное занятие, которое навряд ли до нас дойдет. Но прошло время, и этот вид спорта пришел в Россию. Я был первым россиянином, кто вообще начал этим заниматься и в итоге попал в финал турнира „Самый сильный человек планеты“, вошел в десятку сильнейших людей планеты. Тут-то мне и пригодился мой юношеский опыт конструирования снарядов. Ведь стронгменам как раз требуется нестандартное оборудование».
Рассказал Нигматуллин и о своих рекордах — всего их 15, российских и мировых. Силач двигал огромные корабли-сухогрузы, автобусы и трамваи, паромы и поезда. Первым почти за сто лет повторил достижение русских богатые начала XX века — удержал двух рвущихся в разные стороны скакунов. А еще поднял верблюда в клетке (общим весом в тысячу килограммов).
«Когда я готовлюсь к очередному рекорду, то первым дело беру карандаш или ручку и чистый лист и начинаю рисовать. В школе я получал пятерки не только по физкультуре и по начальной военной подготовке, но еще и по физике. Прежде чем решить задачу, я должен ее прописать, просчитать, узнать самое тонкое место и его укрепить. А самое тонкое место — это я, мои физические возможности. Над этим и нужно работать», — признался Эльбрус Нигматуллин.
Рассказывая о недавнем рекорде (Нигматуллин протащил по взлетной полосе аэропорта Уфы 36-тонный самолет Boeing 737-500 на расстояние в 25 метров), атлет признался, что ему нравятся воздушные корабли: они красивые, быстрые, тяжелые и большие. Так и родилась идея последнего рекорда — протащить самолет. Тем более что в России этого все еще никто не делал.
«Самый сложный момент всего трюка — сдвинуть эту махину с мертвой точки. Ушло на это секунд 15, — рассказал Нигматуллин. — Но ведь я на бумаге все просчитал. И на бумаге у меня все сошлось».
В заключение программы Иван Ургант предложил силачу продемонстрировать свои способности. Эльбрусу дали канат, уходящий куда-то за кулисы, и при помощи видеомонтажа они вместе с Ургантом утащили мавзолей Ленина с Красной площади, кресло с Трампом — из Белого дома и попытались поднять рубль с морского дна.