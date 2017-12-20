/ Челябинский стронгмен оторвал ручку у машины похитителей люков

Молодые люди представлялись работниками управляющей компании.

Известный челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин остановил фальшивых работников ЖКХ , воровавших на ЧМЗ крышки люков. Инцидент произошел 18 декабря. Спортсмен в обеденное время оказался на улице. По словам Эльбруса Нигматуллина, недалеко от его дома остановился автомобиль «Хендай». Оттуда вышел мужчина и направился к люку, якобы с целью открутить у него крышку. Стронгмен решил вмешаться.

Ребята — лет по 25, наверное. Сказали, что меняют тут люки. Спецодежды у них не было. Я попросил документы, они сказали, что сейчас покажут. Парень делает два шага, садится в машину — и они дают по газам. Я стоял возле подъезда, побежал за ними и успел схватиться за дверную ручку. Пытался открыть дверь, но ручка осталась в руках. — поделился с сайтом «Первый областной» Эльбрус Нигматуллин.

Стронгмен обратился в полицию, сообщил правоохранителям марку автомобиля и номер. Сейчас проводится проверка.