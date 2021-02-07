Строительство нового госпиталя, крупнейшее ДТП и этап Кубка мира по сноуборду: чем жила Челябинская область на этой неделе

Первое областное информационное агентство представляет традиционный дайджест

Итоги уходящей недели — в традиционном дайджесте от ИА «Первое областное».

В Челябинской области снят ряд коронавирусных ограничений. Об этом распорядился губернатор Алексей Текслер.

В Челябинске ввели единый пересадочный билет «60 минут», приобретение которого позволит совершать поездки в общественном транспорте в течение часа бесплатно.



Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области пошла на спад, заявила вице-губернатор Ирина Гехт.

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев вместе с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетили челябинскую инфекционную больницу, строительство универсального крытого спортивного объекта «Ледовая академия «Высота» и насосно-фильтровальную станцию в Озерске.

В Челябинске открыли бесплатную «Семейную школу» с полезными и интересными лекциями для детей и родителей.



Решение суда о запрете изменения границ челябинского бора будет обжаловано, сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Алексей Текслер анонсировал развитие под Челябинском медико-фармакологического кластера.

Алексей Текслер и гендиректор АО «ЧЭМК» Павел Ходоровский подписали допсоглашение по улучшению экологической обстановки в Челябинской области.

Супруга губернатора Ирина Текслер возглавила попечительский совет челябинского отделения благотворительного фонда «Русь».

В больнице Верхнего Уфалея впервые за полвека сделали капитальный ремонт. Также больница расширила свой автопарк.

В Озерске построят новый инфекционный госпиталь.

Компания Wildberries рассматривает новые площадки под строительство логистического центра в Челябинской области.

В эти выходные на «Банном» прошел этап Кубка мира по сноуборду. По результатам соревнований все призовые места среди мужчин заняли российские спортсмены, включая южноуральца Степана Наумова.

В Челябинске контролерывысадили из трамвая троих детей. Юные горожане оплатили проезд, но билеты потеряли.



Крупнейшее ДТП произошло на трассе Екатеринбург — Челябинск из-за непогоды и гололеда. Участниками стали около 20 автомобилей.