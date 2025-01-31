Строительство моста в пригороде Челябинска: мы пойдем другим путем

Мост в Есаульском будут делать по новому проекту: сменят материал и расположение

История возведения моста через реку Зюзелгу в поселке Есаульском продолжается. Длится она уже несколько лет, и каждый раз администрацию Сосновского района подводят подрядчики. С последним также расторгли договор, он вернул деньги по мировому соглашению.

Об актуальной ситуации рассказал глава района Евгений Ваганов на ассамблее депутатов 29 января. Для моста сделают другой проект. На этот раз власти ориентируются на железобетонный вариант, как в соседней деревне Заварухино, где мост недавно построили и благополучно им пользуются.

«Финансирование на этот мост есть. Как только проектная документация будет готова, начнем его делать»,— отметил глава района.