Строительство челябинского кампуса проверил представитель федеральной компании

Эксперт осмотрел объекты вместе с министром образования и подрядчиками

Челябинский межуниверситетский кампус мирового уровня посетила руководитель дирекции по строительству уникальных объектов публично-правовой компании «Единый заказчик» Наталья Зарубина. Визит состоялся в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает сайт правительства Челябинской области со ссылкой на АНО РИОН.

На рабочей встрече с министром образования и науки Челябинской области Виталием Литке и представителями подрядных организаций детально обсудили ключевые вопросы строительства, проанализировали текущие производственные показатели и потенциальные риски реализации проекта.

«Конструктивное взаимодействие с подрядчиками и вузами-участниками позволяет нам планомерно двигаться к достижению намеченной цели. Мы уверены, что кампус станет центром притяжения, улучшит облик региона и сделает его еще более привлекательным для молодежи», — отметил Виталий Литке.

Наталья Зарубина лично ознакомилась с ходом строительных работ на объектах второй и третьей очереди, а также оценила функционирование уже введенных в эксплуатацию зданий.

«Строительство кампуса мирового уровня в Челябинске сегодня — это пример слаженной работы всей команды проекта, что отражается в соблюдении графика выполнения работ. Важно подчеркнуть, что такой результат был бы невозможен без активного и всестороннего участия правительства Челябинской области», — подчеркнула Наталья Зарубина.

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» была создана в 2021 году для эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов. Компания обеспечивает контроль за соблюдением сроков и качества работ в рамках проекта кампуса.

Ввод в эксплуатацию всех объектов кампуса в Челябинске запланирован на 2027 год. Проектом предусматривается создание 11 объектов общей площадью более 121 тысячи квадратных метров, включая учебно-научные корпуса, многофункциональный конференц-зал и гостиницы для проживания 3400 студентов и преподавателей.