Строители начали заливать фундамент хирургического корпуса ЧОДКБ

Работы ведутся с опережением графика

Строители приступили к заливке бетоном цокольного этажа нового хирургического корпуса ЧОДКБ, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Для этого на строительную площадку привезли 60 автобетоносмесителей, смесь непрерывно подавали через два бетононасоса в течение суток.

«В ближайшее время будут проводиться специальные процедуры по уходу за бетоном, чтобы он не терял влагу. Семь дней плиту будут искусственно увлажнять. Полную прочность бетон наберет через 28 дней», — рассказали строители.

В ближайшие дни начнется приемка бетона для второй секции цоколя.

Хирургический корпус строится под контролем губернатора Алексея Текслера, работы на площадке идут с опережением графика.

Ранее сообщалось, что на крыше нового хирургического корпуса ЧОДКБ разобьют парк.

В июле стройплощадку осмотрел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.