/ Современная постройка заменит деревянную школу в Усть-Катаве

Глава региона Борис Дубровский побывал в моногороде.

Сегодня, 24 января, губернатор Челябинской области Борис Дубровский работает в Усть-Катаве. В ходе поездки глава региона проинспектировал социальные учреждения моногорода. По решению губернатора Челябинской области населенный пункт получит новое здание школы вместо устаревшего деревянного.

Деревянное здание будет снесено, на его месте построят двухэтажный пристрой. 160 учеников с 1 сентября 2018 года должны учиться в современных условиях. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Также в Усть-Катаве прошло совещание по вопросам социально-экономического развития. Особое внимание уделено инвестиционному проекту агропарка «Горный».

Напомним, некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» направила на Южный Урал 424 миллиона 150 тысяч рублей — первый авансовый платеж, для развития агропарка «Горный». Ранее правительство Челябинской области направило 66,4 миллиона рублей в Усть-Катав на развитие инфраструктуры агропарка.



Средства выделяются в рамках программы софинансирования с Фондом развития моногородов на условиях 5 к 95. Суммарные вложения в 2017 и 2018 годах составят почти 1,64 миллиарда рублей.