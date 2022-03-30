«Строим несмотря на сложности с проектом»: продолжается возведение образовательного центра в микрорайоне Вишневая Горка

Образовательный центр рассчитан на 1100 учащихся

Жители отдаленного микрорайона Вишневая Горка в Челябинске с нетерпением ждут окончания строительства нового образовательного центра — школы на 1100 мест, которую возводит ООО «Строймеханизация». В компании уверены: несмотря на сложности с проектом и изменения на рынке строительных материалов, все работы будут выполнены в срок.

В поселке Западном, где находится микрорайон Вишневая Горка, живут сотни детишек, которым пока приходится ездить за знаниями в соседние населенные пункты или в сам Челябинск. Но это временно. В ближайшие годы на территории появится несколько образовательных учреждений, поскольку жилищное строительство в Сосновском районе комплексное — то есть социальные объекты появляются практически одновременно с домами.

Новая школа в Вишневой Горке должна стать спасением для жителей пригорода. Это большой образовательный центр — аналог ОЦ в микрорайоне Ньютон, рассчитанный на 1100 детей. Здание площадью 22,5 тыс. квадратных метров будет трехэтажным: единый комплекс, состоящий из трех связанных с собой блоков. Начальное звено рассчитано на 400 детей, здесь будет 16 классов и шесть специализированных кабинетов для проведения занятий, в том числе кабинет логопеда и психолога. Первоклашки будут учиться на первом этаже. Для них оборудуют игровые комнаты, продленку со спальнями, чтобы малыши могли отдохнуть. Ученикам 2-х и 3-х классов отдадут второй этаж, а третий — четвероклассникам. Здесь будет шесть классов для рисования, труда, информатики, а также собственный спортзал.

Для учеников средних и старших классов построят 28 классов для занятий и 15 специализированных кабинетов для занятий химией, физикой, биологией, черчением и ОБЖ. Вместимость блока — 700 школьников. На втором этаже разместятся спортзал, хореографический класс и тренажерный зал.

Строительство школы в микрорайоне Вишневая Горка началось весной прошлого года, но застройщик столкнулся с определенными проблемами, которые немного застопорили процесс.

«На сегодняшний день мы разработали котлован и погрузили 800 свай. Но выяснилось, что проект, предоставленный заказчиком, не учитывает особенности грунта. Грунты набухающие, поэтому техническое решение по длине свай необходимо было корректировать. На основании дополнительных обследований конструкторы провели расчеты, согласно которым подтвердилась необходимость увеличения длины свай с 8 до 10 метров», — рассказал руководитель проекта Дмитрий Вознюк.

Строительство ведется по типовому проекту — аналогу школы в Ньютоне, но в нем не были учтены погрешности и изъяны, выявленные при строительстве образовательного центра в Ньютоне. В связи с чем и возникла необходимость в корректировке проекта, в том числе замена железобетонных конструкций, производство которых по состоянию на сегодняшний день невозможно. До настоящего момента компания не может выйти на плановые темпы — ведется корректировка проектной документации и в срок до 1 сентября мы планируем пройти повторную госэкспертизу.

«Сроки строительства, безусловно, важны, и в тоже время для нас, как для застройщика, важно возвести хорошую школу, которая простоит долгие годы и будет радовать детей и родителей. Это же дети — самое ценное, что у нас есть. И мы никак не можем реализовывать проект, в котором у нас есть хоть капля сомнения. Тем не менее, мы рассчитываем уложиться в сроки — контракт заканчивается посреди учебного года, в декабре 2023 года, мы будем предпринимать все усилия, чтобы 1 сентября 2024 года маленькие жители Вишневой Горки пошли в новую школу»,

— говорит представитель ООО «Строймеханизация» Олег Зюзенков.

В «Строймеханизации» отмечают, что некачественная документация при работе с бюджетными контрактами — бич современности: более половины проектов приходится корректировать и проходить повторную госэкспертизу, что удлиняет сроки и увеличивает инвестиции. Не помешает планам и текущая ситуация на рынке материалов: при необходимости будут применены аналоги отечественного производства. У предприятия есть опыт возведения подобных объектов — совсем скоро будет сдана школа в микрорайоне «Тугайкуль» в Копейске. В портфолио «Строймеханизации» — успешно реализованные проекты двух детских садов в 34-м микрорайоне и Чурилово и других социально культурных объектов.