/ Южноуралец отправится в колонию строгого режима за систематическую «пьянку» за рулем

Перед заключением преступник получил «условку» и административный арест.

26-летний житель Октябрьского района Челябинской области, неоднократно судимый, отправится за решетку из-за своей тяги к выпивке за рулем. Мужчина трижды за год и 1 месяц попался сотрудникам полиции, будучи нетрезвым и управляя автомобилем. В связи с этим мировой судья Октябрьского района признал жителя деревни Степановка виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

В суде установлено, что обвиняемый, в сентябре 2016 года подвергнутый административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток, в сентябре 2017 года вновь, находясь в состоянии опьянения, в селе Октябрьское управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в октябре 2017 года он осужден за аналогичное преступление и приговорен к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На этот раз суд не стал жалеть мужчину, систематически нарушающего закон и садящегося пьяным за руль, и отправил его в колонию строгого режима на 1 год и 2 месяца. Кроме того, он лишается права заниматься деятельностью, связанной с управлением и эксплуатацией транспортных средств сроком на 2 года. Под стражу осужденный был взят в зале суда.