Миасский городской суд по иску министерства экологии Челябинской области постановил снести сооружения базы отдыха «Золотые пески» на озере Тургояк, поскольку они нарушают границы охранной зоны водоема. В региональном Минэкологии корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что речь идет о шести капитальных и некапитальных строениях.

Суд признал незаконными действия собственника базы отдыха (ООО «Эко-группа»), разместившего на берегу Тургояка одноэтажный деревянный дом, три нежилых металлических сооружения, металлический вагончик, а также деревянный настил на бетонном фундаменте.

По мнению министерства экологии, эти объекты ограничивают свободный доступ граждан к береговой полосе и акватории озера Тургояк и поэтому должны быть снесены.

Суд встал на сторону ведомства и обязал собственника демонтировать эти сооружения.