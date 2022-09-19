Строения в охранной зоне озера Тургояк снесут по решению суда

В защиту памятника природы выступило министерство экологии

Миасский городской суд по иску министерства экологии Челябинской области постановил снести сооружения базы отдыха «Золотые пески» на озере Тургояк, поскольку они нарушают границы охранной зоны водоема. В региональном Минэкологии корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что речь идет о шести капитальных и некапитальных строениях.



Суд признал незаконными действия собственника базы отдыха (ООО «Эко-группа»), разместившего на берегу Тургояка одноэтажный деревянный дом, три нежилых металлических сооружения, металлический вагончик, а также деревянный настил на бетонном фундаменте.



По мнению министерства экологии, эти объекты ограничивают свободный доступ граждан к береговой полосе и акватории озера Тургояк и поэтому должны быть снесены.



Суд встал на сторону ведомства и обязал собственника демонтировать эти сооружения.