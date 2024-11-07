Стресс и осень: как не поддаться хандре и саморазрушению

Подскажут по телефону доверия Челябинского областного психоневрологического диспансера

Выслушать, дать совет и даже удержать от роковых ошибок — все это компетенции медицинских психологов, которые круглосуточно дежурят на телефоне доверия Челябинского областного психоневрологического диспансера. По номеру 269-77-77 можно позвонить в любое время дня и ночи. С какими вопросами чаще всего звонят южноуральцы, нужно ли помогать тому, кто не просил о помощи, и какие есть приемы экспресс-самопомощи в стрессовой ситуации, узнали у сотрудников больницы.

«Очень часто нам звонят абоненты, у которых по той или иной причине нет возможности связаться с близким человеком, есть и постоянные абоненты — это люди, которые по тем или иным причинам не могут наладить контакты с внешним миром: например, имеют трудности в передвижении. И телефон доверия для них становится единственным способом общения, скажем, с живым человеком», — рассказывает старший медицинский психолог Сергей Козулин.

С разными собеседниками психолог действует по-разному, ориентируется по ситуации. Кому-то достаточно получить четкую информацию — для этого достаточно пары минут, кому-то — высказаться, и тогда разговор может затянуться до часа:

«Все будет сильно зависеть от абонента и его проблемы. Иногда нужна, как мы это называем, „угу-терапия“ — просто выслушать. Где-то, наоборот, нужна некоторая шокирующая информация — например, чтобы удержать подростка-максималиста от рокового шага. Кому-то психолог подскажет, как справиться с тревогой и стрессом. А потом — в случае необходимости — порекомендует обратиться к психиатру либо неврологу», — добавляет Сергей Козулин.

Например, одна из актуальных методик — методика «Здесь и сейчас». Ее психолог Телефона доверия может применить, если собеседник находится в очень остром переживании, чтобы вернуть в настоящее:

«Методика заключается в том, что мы предлагаем назвать пять предметов, которые находятся вокруг человека, и их характеристики. Например: „Передо мной лежит ручка. Она синяя. У нее — металлический наконечник. У нее есть колпачок“ и т.д. Это делается для того, чтобы вернуть человека в состояние „здесь и сейчас“, отвлечь, так скажем, от стресса, а уже в этом состоянии работа с психологом будет более эффективной».

Психолог напомнил также о симптомах стресса, на которые сам человек, кстати, может не обратить внимания, и тогда надо насторожиться его родным: это нарушение и аппетита, невозможность сосредоточиться на какой-то конкретной задаче, резкие изменения в поведении — повышение агрессии, раздражительности...

Рецепты первой самопомощи тоже все мы знаем, правда, пользуются ими почему-то единицы, говорит Сергей Козулин:

«Первый шаг: нормализовать рабочий день. Потому что, как правило, большинство ситуаций, когда человек попадает в ситуацию острого стресса, связано именно с работой, с перегрузкой нервной системы. Дайте себе выходной. Если вы давно не были в отпуске — важно его взять. Нервная система и в целом человек должен отдыхать. Это вот прям базовые-базовые вещи, которые очень важны!» — настаивает психолог.

И вообще, режим — дня, питания, сна и физической активности — все это очень важные моменты в нашей жизни. И обнимашки — не менее семи в день. Не с кем обниматься — обнимайте себя сами. Любите и уважайте свое право не только на труд, но и на отдых.

Напомним, недавно мы рассказывали, что в больнице по Кузнецова, 2а начали проходить занятия по арт-терапии, — это еще один способ справиться со стрессом, а в некоторых случаях решить и более серьезные проблемы.