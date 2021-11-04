«Стрельба из лука — это почти медитация»: челябинец рассказал о культуре японских единоборств

Спортсмен рассказал, кому подойдут данные виды искусств и с чего начать занятия

Иайдо, кюдо, кобудо, дзю-дзюцу, буидо... Если вам непонятны и незнакомы эти слова, то вы наверняка не знакомы с японскими единоборствами. А вот челябинец Игорь Тощенко знает об этом не понаслышке — он с детства занимается восточными единоборствами. Сейчас молодой человек преподает в школе «Кэндзикан». Чем японские виды единоборств отличаются друг от друга и есть ли место философии в этих занятиях, Игорь рассказал в интервью ИА «Первое областное».

— С чего началось ваше увлечение именно японскими единоборствами?

— В шесть лет меня отдали в секцию ушу при Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Там я продержался не больше года. Потом был перерыв лет до 12, и с тех пор я регулярно находил какую-то секцию, занимался в ней, понимал, что не мое, и бросал. В 2002 году я познакомился с Айкидо и посвятил ему основную часть своего времени и внимания.

— Какими видами единоборств вы занимаетесь?

— Айкидо, иайдо, еюдо, еобудо, дзю-дзюцу, каратэ-до, кэнкохо буидо сэйтай.

— Какие характерные особенности у данных видов?

— Айкидо — очень спорная и сложная дисциплина, почти растерявшая свой оборонительный потенциал, но при хорошем учителе и дотошности занимающегося становится мощной платформой для самообороны и хорошим фундаментом для любой двигательной деятельности. Иайдо — совершенно неприменимый на практике вид боевого искусство, традиционная школа, посвященная искусству ношения и извлечения японского меча. Очень хорошо развивает понимание своего тела, концентрацию, самоконтроль.

Кюдо — японская традиционная стрельба из асимметричного лука. Очень медитативная, ритуализированная и сложная дисциплина. Как и Иайдо, заставляет человека очень глубоко взглянуть внутрь себя, понять свое тело, научиться управлять им. Кобудо — окинавская школа самозащиты с использованием древних предметов обихода. За прошедшее столетие немного потеряла свою актуальность, но по-прежнему остается хорошей системой самообороны и саморазвития. Дзю-дзюцу (в данном случае я имею ввиду айкидзюцу и его ответвления) — предтеча айкидо. Я изучаю его, чтобы лучше понимать айкидо в ретроспективе. Это очень жесткие, травмоопасные направления, вопрос применения которых встает только когда жизни угрожает реальная опасность.

Каратэдо — как говорят в Японии, кобудо и каратэдо — два колеса одной телеги. Каратэдо без оружия отрывается от условий, его породивших. Кобудо без невооруженного боя становится слишком ситуативно уязвимым. Кэнкохо буидо сэйтай — система сохранения и повышения здоровья, комплекс дыхательных, гимнастических и массажных практик. В прямом смысле боевой системой оно не является, но знания и опыт этой дисциплины значительно повышают оборонительные способности человека.

— Кому подойдут такие занятия?

— Любому человеку, желающему развить тело, понять самого себя, готовому к диалогу с самим собой и с тренером. Практически нет ограничений на практику данных направлений.

— С чего начать начинающему спортсмену, который хочет заняться японскими единоборствами?

— С вопроса «зачем это мне надо». Как только человек сможет ответить себе на этот вопрос, он найдет массу вариантов для обучения.





— Популярен ли этот вид спорта в нашей области?

— Айкидо — да, популярно. Каратэ (спортивное или контактное) — тоже очень развито. Традиционное окинавское каратэдо или кобудо, увы, малопопулярны. Иайдо икюдо не могут претендовать на серьезную популярность даже в Японии. Дзюдзюцу также удел немногих целеустремленных, а про буидо даже знают-то немногие, какая тут популярность.

— Где вы преподаете?

— Я арендую помещение на Северо-Западе, рядом с ТРК «Фиеста». Стараюсь сделать это место комфортным для занятий и близким к японским традициям. Японские мастера, да и российские, навещавшие мой зал, положительно отзывались о додзё «Кэндзикан».

— Каких успехов вы достигли в спорте?

— У меня есть вторые и первые места на межрегиональных соревнованиях, вхожу в судейские команды по некоторым направлениям. Но спортивные достижения меня привлекают мало, хотя участие в соревнованиях дает очень хороший стимул в занятиях. Я занимаюсь этим для души.

— Что и кому преподаете?

— Кроме дзюдзюцу, я преподаю все дисциплины, которые перечислил, плюс кэндзюцу — искусство фехтования. В нем я опираюсь на упражнения, переданные мне моими учителями. Это больше развивающая дисциплина, чем практическая, и ни к какому конкретному стилю не относится. Какой возраст подходит для начала занятий японскими единоборствами? 6 лет, пожалуй, нижняя планка. Есть тренеры, которые набирают детей едва ли не с четырех лет, но маленьких сложно удержать в русле занятия, они создают помехи для детей постарше. Верхней планки нет. По крайней мере, мне неизвестна.

— Есть ли соревнования в этом виде спорта?

— В последнее время соревнования проводят даже по дисциплинам, в которых невозможно провести соревнования. Практически по всем видам, которыми я занимаюсь, они проходят.

— Помимо спортивной составляющей, есть ли идеологическая?

— Смотря что считать идеологией. Надо понимать, что любое боевое искусство — это набор навыков для уничтожения живой силы противника. В какие-то боевые искусства старые учителя и наставники стилей постарались внести философскую составляющую, которая позволяет лучше настроиться на практику выбранной школы и лучше понимать требования к обучению. Но это как раз вопрос диалога с самим собой, готов ли человек принимать эти постулаты хотя бы временно или не готов. Я стараюсь не навязывать свою позицию ученикам, но о применяемых стратегии, тактике и технике боевого искусства стараюсь рассказывать. Принимать или не принимать, верить или не верить — их выбор.

— В большинстве единоборств важную роль играют отношения ученика и учителя. Расскажите о тех, кого вы обучаете и кто передавал вам свои знания.

— Отношения ученика и учителя играют роль всегда. Некоторую часть посещаемых секций или практикуемых направлений я сменил именно из-за межличностных отношений с наставниками или главами организаций. Рассказывать о каждом конкретном учителе долго и сложно. Их много. Любого, кто хотя бы на час был моим наставником, я буду считать своим учителем.

Даже если наши пути разошлись по каким-либо причинам, я все равно буду испытывать к наставнику благодарность за усилия и время, вложенные в меня. Ученики у меня тоже очень разные. Не со всеми контакт дается просто. К этому надо быть готовым и действовать соответственно. Я считаю, что отказываться от сложного ученика — значит расписываться в своей педагогической беспомощности. Заниматься только с мотивированными и талантливыми, отодвигая в сторону тех, кто не проявляет серьезных успехов, недостойно, да и расслабляет. Сложный ученик почти как сложный оппонент: всегда даст возможность вырасти над самим собой.

— Приходилось ли вам использовать свои навыки в обычной жизни?

— А что считать навыками и реальной жизнью? Тренировка тоже реальная жизнь или придуманная? А навыки имеются в виду какие? Могу ли я поймать бокал, падающий на плоскость клинка меча, не разбив? Наверное, не могу, да и не стремлюсь. Поскользнуться на гололеде, мягко перекатиться и встать — это считается применением навыка в реальной жизни?

Боевые искусства расширяют возможности человеческого тела и его осознания этих возможностей. Например не падать в троллейбусе, не держась за поручень. Этому не учат специально, но почти каждый, прозанимавшийся каратэ-до или айкидо, это может, но это не исключительные навыки. Танцора танго вообще уронить невозможно, на мой взгляд.

— Есть ли какие-то фильмы или книги, которые помогут понять или ознакомиться с японскими боевыми искусствами?

— Безусловно. И таких книг и фильмов масса, причем художественных, а не специализированно-обучающих. Учебная литература или видеоматериал иногда бывают недостаточно информативны, если нет нужного опыта. А художественный фильм способен одним эпизодом или фразой персонажа перевернуть собственный взгляд на самого себя.

— Как часто вы тренируетесь/тренируете?

— Я занимаюсь до шести дней в неделю, по две-три тренировки каждый день, по субботам до семи. Бывают занятия по воскресеньям. Даже если куда-то уезжаю, пытаюсь заранее найти себе возможность посетить хотя бы пару тренировок в том городе, куда еду. Но и отдохнуть тоже люблю.

— Есть ли у вас хобби, не связанное со спортом?

— Да, конечно. Музыка, настольные игры, компьютерные игры, автомобили, ремонт в квартире, 3D-печать.

— Как переводится название клуба? Какой смысл вкладывали в это название?

— «Кэндзикан» состоит из двух корней: kenji(suru) — действовать решительно, отстаивать свои убеждения — и kan — дом. То есть буквально — «дом действующих решительно». Смысл в том, что принять решение зачастую значительно сложнее, чем следовать этому решению. Умение принять непростое решение — важное качество человека, которое я очень ценю. Что же касается второй части, то очень часто в названии присутствует корень kai — школа, общество. Я же предпочел «дом» — как обозначения места, где комфортно и хорошо.

— Чем японское единоборство отличается от другой национальной борьбы?

— Что в Японии, что в России, что в Южной Америке у человека одинаковое количество рук и ног, одинаково устроены суставы и степени свобод у них примерно одинаковы. Отличие будет в менталитете тех, кто его создавал, в условиях исторического периода, когда создавалось единоборство. Конечно же, текущие условия преподавания тоже вносят свой элемент, некую окраску, но традиция обычно очень устойчива к подобным влияниям. Опять же я, хоть и занимался очень многими видами боевых искусств, не настолько в них опытен, чтобы судить об отличиях. Да и в японских я на уровне «состоявшегося ученика».

— Японское единоборство — это про то, как защитить себя или это больше искусство?

— Любое действие, доведенное до автоматизма, формирует навык. Любой навык, отточенный до уровня мастерства, является искусством. Это такая примерная компиляция статей и определений из различных энциклопедий. Так что самозащита высокого уровня — тоже искусство. А вот может ли боевое искусство использования устаревших видов оружия послужить в реальном современном бою — вопрос очень субъективный, зависящий не столько от стиля, сколько от человека.





— Cтрельба из лука популярна сейчас?

— Если рассматривать как таковую стрельбу из лука, то она сейчас очень популярна. Но японское кюдо стоит в стороне от этой популярности по многим причинам. Например, фраза «В кюдо попадания неважны» обескураживает многих. А зачем стрелять, если не для попадания? Зачем мишени тогда и подсчет попаданий на соревнованиях? А потому что смысл в другом. Опять же дороговизна экипировки и сложность обучения никак не идут на пользу популярности кюдо.

— Кто ей занимается? Какая основная задача этого вида спорта (и спорт ли это)?

— С точки зрения проводимых соревнований — да, это спорт. Но задача его никак не спортивная. Первая и основная — сохранить традицию. Есть легенда, что, когда огнестрельное оружие показало свое превосходство на поле боя, ряд мастеров стрельбы из лука, причем из враждебных друг другу кланов, сформировали общее обращение правительству Японии с просьбой создать условия для сохранения стрельбы из лука как культурного наследия. Произошло это примерно 400 лет назад. А вторая задача возникает из необходимости «сохранить традицию». Недопустимо индивидуальное изменение техники и параметров выстрела, чтобы добиться максимальной точности. Человек должен настроить себя, обучить, сформировать таким образом, чтобы любой выстрел был точный. Это почти медитация, если можно так выразиться.

— В Японии, например, на стрельбу из лука ходят пенсионеры — проводятся ли соревнования по такой стрельбе?

— Соревнования — да, проводятся. С очень интересными и сложными правилами и красивыми ритуалами. А вот что касается пенсионеров, то пенсионер пенсионеру рознь. В кюдо есть соревнования для младших рангов, соревнования для старших рангов, а для высоких рангов соревнования запрещены. Вот и получается, что очень многие люди не растут в системе дан-ступеней, чтобы продолжать посещать соревнования, а люди с исключительной техникой стрельбы вошли в сообщество учителей и тренеров и сознательно лишили себя возможности участия в соревнованиях.

— Японская флейта сякухати и японская цитра кото — для многих челябинцев это незнакомые инструменты. Можете рассказать об истории этих инструментов, сложно ли на них играть? Насколько они уникальны?

— Сякухати присутствует в Японии примерно с середины VI столетия нашей эры. Пришла из Китая, где ее предшественницу звали сяо. Сходное звукоизвлечение, но разные технологии изготовления. Сякухати была и народным инструментом, и входила в состав придворных ансамблей, и участвовала в буддийских церемониях. Триста лет назад право игры на сякухати почти монополизировали монахи, стремящиеся достигнуть просветления с помощью игры на флейте. С конца XIX века сякухати успешно завоевывает мир, причем музыкальный — тоже. Есть стили, основанные не на традиционном исполнении и древних мелодиях, а именно на современной музыке, включая классическую. Сякухати считается одним из сложнейших инструментов в плане исполнения.

Без учителя его осваивать почти невозможно: чтобы добиться первых звуков, мне понадобился месяц. Кото также пришел из Китая. Это очень немобильный инструмент, так что его предназначение — малые и большие ансамбли. Освоить базовые исполнительские приемы на нем достаточно просто, но достичь совершенства в исполнительской практике невероятно сложно из-за огромной вариативности штрихов и приемов, свойственных кото. Разговаривая же об их уникальности, надо все-таки обратиться к уникальности культуры их породившей, а не к самим техническим особенностям инструментов. Они необычны, это да. Но не уникальны как явление.

— Любите ли вы чай, устраиваете чайные церемонии?

— Вообще я кофеман. Но чай пью. Знаком с основами китайского и японского чаепития. Иногда, под настроение, могу устроить подобие чайной церемонии — но только подобие, так как нигде не обучался специально.

— Были ли в Японии?

— Да, я был в Японии весной 2018-го на семинаре по кюдо. Планировал поездку в марте-апреле 2020-го, но не успел до карантина.