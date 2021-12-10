Страусиная ферма в поселке Кумысном получила разрешение на работу в 2022 году

Зоопарки, которые не получат лицензию до конца года, будут закрыты

Бессрочная лицензия по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях выдана Страусзоопарку, который находится в поселке Кумысном под Чебаркулем, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

До конца этого года все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации должны пройти процедуру лицензирования, так как с 1 января 2022 года работа организаций без лицензии не будет осуществляться.

Страусзоопарк, который открыл индивидуальный предприниматель М. М. Хакимов, прошел такую проверку. Сотрудники ведомства осмотрели территорию зоопарка, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией и выдали зоопарку лицензию на работу.

На 10 декабря 2021 года, по данным Россельхознадзора, лицензии получили три заведения для животных: Челябинский зоопарк, Магнитогорский цирк и Страусзоопарк.

Автор Екатерина Катунова