Стратегию цифровой трансформации Челябинской области высоко оценили на федеральном уровне

Новые системы и сервисы в регионе создают и для граждан, и для бизнеса

Кураторы и руководители цифровой трансформации в регионах стали участниками программы «Реализация проектов цифровой трансформации». На открытии курса Челябинская область поделилась опытом формирования стратегии, который положительно оценило Минцифры России.

К 1 сентября регионы должны защитить стратегию цифровой трансформации. Это одна из пяти национальных целей, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. Цифровая трансформация должна стать интересна гражданам и бизнесу, для решения потребностей которых создаются новые системы и сервисы.

«В Челябинской области стратегия цифровой трансформации сформирована и уже прошла первые согласования с федеральными ведомствами. Помимо шести обязательных отраслей, таких как общественный транспорт, городское хозяйство и строительство, здравоохранение, образование, государственное управление, социальная сфера, в стратегию включены еще четыре региональные отрасли: промышленность, экология, спорт и сельское хозяйство. Эти сферы — драйвера экономики региона», — рассказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

С принятием стратегии в регионе могут появиться новые цифровые решения. Например, экосистема от Минстроя России «Новый умный дом». Граждане с ее помощью смогут получать в режиме реального времени информацию о предстоящих собраниях собственников жилья, подавать заявку на перепланировку онлайн, получать уведомления о плановых отключениях горячей воды. Новые сервисы появятся и в образовании, например, цифровой профиль школьника.

Кроме стратегии цифровой трансформации в регионе готовятся к переводу на единую цифровую платформу «Гостех» информационные системы и сервисы государства. Она заработает в мае 2022 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Эта государственная платформа станет открытым маркетплейсом. Здесь российские разработчики смогут продавать свои сервисы и приложения. Например, такие, как оформление аренды госимущества, постановка недвижимости на кадастровый учет, выдача цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

«Каждая новая система разрабатывается „с нуля“ без переиспользования существующих наработок. Это приводит к дополнительным затратам на создание дублирующего функционала и существенно замедляет вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию. Мы провели аудит — выяснилось, что создано более 1000 ГИСов, большинство систем на 85% идентичны другу друг по функционалу. „Гостех“ позволит уйти от этой неэффективной практики. Множество разработчиков получат возможность участвовать в создании государственных продуктов на конкурентной основе, а госучреждения — широкий выбор ИТ-решений», — отметил Дмитрий Чернышенко.

«Гостех», по словам Дмитрия Чернышенко, позволит сэкономить бюджетные средства на создание систем с дублирующим функционалом и существенно ускорит вывод новых государственных сервисов в промышленную эксплуатацию. Челябинская область наряду с другими регионами изучает возможности перевода региональных информационных систем на новую платформу «Гостех».