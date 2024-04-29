Страстная неделя началась у православных христиан с 29 апреля

Рассказываем о традициях Великого понедельника

С сегодняшнего дня, 29 апреля, начинается заключительная неделя Великого поста. Ее название — Страстная неделя. В этот период верующие вспоминают последние дни Христа на земле. Пост в Страстную неделю особенно строгий. О традициях каждого дня ИА «Первое областное» расскажет в ежедневном цикле материалов.

Страстной неделе церковь уделяет особое внимание, поскольку в этот период совершались великие чудеса, а Христос совершал важные дела. Богослужения в эти дни особенно продолжительны, ведь и Христос перед страданиями проводил много времени в храме.

На богослужениях в первые три дня прочитывается все Четвероевангелие, чтобы сосредоточить мысли прихожан на истории воплощения Богочеловека и его служении людям.

В первый день Страстной недели — в Великий понедельник — в богослужении звучат две темы: библейский патриарх Иосиф, проданный братьями в рабство, и проклятие смоковницы. Напомним, Иосифа — сына Иакова и Рахили — Бог наградил даром провидения. Это вызвало негодование его братьев, и они продали его в рабство в Египет. Там он попал в тюрьму по наговору распутной жены своего хозяина. Спустя несколько лет его выпустили благодаря дару верно истолковывать сны, и вскоре Иосиф стал визирем Египта по велению фараона и спас людей от голода, предсказав его.

«Иосиф является своего рода прообразом нашего спасителя Иисуса Христа, которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на крест, он подарил нам жизнь вечную», — говорится в православном журнале «Фома».

Вторая тема — проклятие смоковницы. В Великий понедельник, почти сразу после въезда в Иерусалим, Христос проклял смоковницу, на которой не было плодов. А на следующий день его ученики обнаружили, что она засохла.

«Святая Церковь рассматривает это событие как науку для всех верных: человек, не приносящий плода, подвергается аналогичному проклятию и погибает», — сообщается в журнале «Азбука веры».

Великий пост

В Великий понедельник верующим предписано соблюдать сухоядение. Разрешены хлеб, сырые овощи и фрукты и блюда из них без растительного масла.