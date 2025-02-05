«Страшное и красивое зрелище»: что поразило челябинского учителя на СВО

Теперь он помогает бойцам на гражданке

От учителя до штурмовика. Александр Заозеров всегда был патриотом своей страны. С самого детства любил историю, изучал все самые значимые события своей страны, и когда началась спецоперация, ни минуты не раздумывая, отправился на фронт. Но, получив ранение, из-за которого он не смог вернуться «за ленточку», нашел свое призвание здесь. Теперь он работает в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО и помогает военнослужащим с их проблемами.

«Родина для меня — это великие сражения прошлого, люди, которые оставили свой след. И отправиться на СВО было для меня возможностью оказать влияние на ход истории», — делится он.

Родом Александр из Челябинска. До объявления частичной мобилизации жил в Китае, преподавал английский. Потом он вернулся в родной город и работал в школе.

«Когда началась мобилизация, не смог остаться в стороне: отправился в военкомат, подал документы, прошел медкомиссию, подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации», — вспоминает он.

Желание служить Отечеству никогда не покидало Александра. На СВО он отправился в составе мотострелкового батальона.

«Легко рассказывать детям про отвагу, честь и достоинство. Но намного тяжелее стать олицетворением этих качеств. Я хотел послужить примером», — рассказывает Александр.

Семья его решение приняла и поддержала.

«Ну, как любой отец, мой был счастлив, что его сын — храбрец. Мама переживала, конечно, но тогда все было немножко не так, как сейчас. Связи-то особо не было, поэтому, когда ушли в зону проведения СВО, я сказал им: я поехал, меня не ждите», — вспоминает он.

Служил он в составе Чебаркульской 90-й гвардейской дивизии, в 80-м гвардейском танковом полку.

«Самая первая история — это то, чем на самом деле боевые действия встречают человека, далекого от войны. Все мы смотрели фильмы, считали, что бой — это беготня с автоматами, постоянная стрельба. На самом деле боевые действия встретили нас холодом, тяжелым трудом, грязью. Наверное, 90% службы солдата — это тяжелая работа в окопах, строительство укреплений. Потом можно сказать, что учеба непосредственно в бою», — рассказывает Александр.

Своими воспоминаниями о спецоперации он делится с нами.

«Первые прилеты снарядов минометных мин. Поначалу же, как бы ты ни готовился, ты ничего не знаешь, не умеешь, просто не готов. Постепенно ты начинаешь по звуку определять и калибр снаряда, который к тебе летит, и направление, и перелет-недолет, и как далеко расположено вражеское орудие...» — рассказывает Александр.

Вспомнил он и свою первую реакцию на снаряд.

«Как бы ни готовился — страх. Крупнокалиберный снаряд даже упадет метрах в пятидесяти — все равно земля ходит ходуном. Каким бы храбрецом ты ни был, все равно внутренне ты к этому не готов. Постепенно учишься. По старому армейскому принципу «повторяй за мной», более опытные товарищи показывают, как надо. Со временем мы стали опытными товарищами, показывали пополнению, как себя надо вести при обстрелах или при подлете вражеских беспилотников», — делится мужчина.

Делится он и другими своими воспоминаниями.

«Я считал себя словно окрыленным, бессмертным. Казалось бы, ни вражеские пули, ни осколки меня не задевают. Под Клещеевкой мне удалось вытащить из-под обстрела нескольких раненых товарищей, за что меня представили к государственной награде. Но рано или поздно оказался недостаточно, может быть, ловок, внимателен. Вражеская мина меня нашла. Получил ранение, пришлось выйти на эвакуацию. К счастью, соседнее подразделение смогло меня эвакуировать в тыл, в госпиталь», — делится он.

Во время выполнения одной из боевых задач Александр увидел завораживающий вид, который вспоминает до сих пор.

«Поступила задача выдвинуться вплотную к противнику под Клещеевской. Мы дождались 4 утра с подразделениями и отправились на выполнение задачи. Там было поле, через которое довольно тяжело было выйти. Оно простреливалось как стрелковым оружием, так и потяжелее, например гранатометами, минометами. Перешли через поле, пробирались к позициям вражеским. И как сейчас помню: ничего красивее в жизни не видел. Был восход, сумерки даже, противник сначала атаковал так называемым „Змеем Горынычем“ — У-77, для того чтобы проделать в лесополосе проход для своей бронетехники. И когда он взлетал, он осветил всю лесополосу вокруг. И это было страшное и красивое зрелище», — рассказывает Александр.

В тот момент он и получил ранение.

«Мы продвигались навстречу противнику. Начался тяжелый обстрел с автоматических гранатометов СГС. Мы пробирались к противнику, попали под обстрел перекрестных танков, артиллерии, и постепенно приходилось вытаскивать раненых бойцов, вступили в бой, и рядом со мной приземлилась минометная мина. Упала. Я получил тяжелые ранения обеих конечностей и тела. Рядом пробегали мои товарищи. Они оказали мне первую медицинскую помощь. И я самостоятельно с другим раненым бойцом выходил в зону эвакуации. Ну, все обошлось»,

— вспоминает мужчина.

Травма, к сожалению Александра, оказалась не совместима с дальнейшей службой, и он нашел другой вариант служения Родине — это возможность помогать своим товарищам, военнослужащим в Едином центре поддержки участников СВО.

«Для меня эта работа означает многое. Я могу помогать своим товарищам, участникам СВО, членам их семей. Ведь им помощь очень нужна. Вникаю в проблемы каждого, и вместе пытаемся их решить», — говорит он.