Странную птицу заметили челябинцы на улице Солнечной

Она ковыляла по асфальту и выглядела нездоровой

Жители Челябинска заметили на улице Солнечной птицу, вид которой непривычен взору горожанина. Видео с необычным пернатым прислали подписчики нашего сайта, вы можете посмотреть его в телеграм-канале «Челябинск. Главное».

Мы посоветовались с Минэкологии — наиболее вероятно, что это ворона, потерявшая перья. Специалисты считают, маловероятно, что птицу кто-то ощипал намеренно.

«Ворону поймать сложно, предполагаю, что это болезнь, что-то похожее на лишай у зверей», — поделился мнением начальник охотуправления министерства экологии Челябинской области Андрей Питовин.

Видео с необычной птицей направили в управление ветеринарии для дальнейшего изучения.