Страховой Дом ВСК стал победителем конкурса «МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ–2019»

Данная награда — свидетельство профессионализма и надежности компании.

Послушать 00:00

26 сентября в рамках выставки «Недвижимость от лидеров» в Гостином дворе Московская ассоциация риэлторов провела награждение победителей ежегодного конкурса «МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ-2019 ».

В номинации «ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ» победителем стал Страховой Дом ВСК, заслуживший признание и доверие профессионалов рынка недвижимости за многолетнее безупречное качество страховых услуг. В конкурсе принимают участие банки, агентства недвижимости, риэлторские, строительные, управляющие и брокерские компании.

«МОСКОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ» — конкурс, ежегодно проводимый Московской ассоциацией риэлторов. Это уникальная возможность получить свидетельство устойчивости и надежности компании на рынке недвижимости. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты финансового рынка и руководители крупнейших девелоперских компаний.