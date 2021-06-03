Страховой Дом ВСК обеспечит страховой защитой группу FESCO

Соглашение подписали на площадке Петербургского международного экономического форума

3 июня на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Страховым Домом ВСК и Транспортной группой FESCO в сфере страхования активов и сотрудников Группы.

Соответствующий документ подписали председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк и председатель совета директоров группы FESCO Андрей Северилов.

В документе закреплены условия дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия компаний по направлениям, представляющим взаимный интерес для обеих сторон. В частности, среди совместных направлений будущей работы — страховая защита активов FESCO, в том числе судов, автотранспорта, железнодорожного подвижного состава, различного движимого и недвижимого имущества в России. А также страховые продукты для сотрудников Группы в рамках специальной программы лояльности.

Благодаря передовым методам API-интеграции с информационными системами участников транспортного процесса, клиенты группы FESCO получат упрощенную процедуру оформления перевозки. Страховая защита грузоперевозок будет предоставлена почти мгновенно.

«Начало сотрудничества с группой FESCO — знаковое событие для нас. ВСК обладает экспертизой и многолетним опытом в сфере защиты имущественных интересов владельцев грузов. Наша компания уже давно и эффективно работает с крупнейшими логистическими предприятиями. Мы профессионально готовы предложить новому партнеру широкую линейку вариантов страхового покрытия, исходя из специфики перевозок. Технологическая оснащенность и комплексные решения ВСК обеспечат надежной защитой и помогут сэкономить время и деньги при наступлении страхового события», — отметил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

«Мы придаем особое значение тому, чтобы FESCO сохраняла статус надежной транспортно-логистической компании и вызывала безоговорочное доверие у партнеров и клиентов. Мы не случайно выбрали ВСК нашим стратегическим страховым партнером — это одна из крупнейших частных страховых компаний России с развитыми IT-технологиями и цифровыми сервисами, которая сможет предложить FESCO качественные и современные страховые продукты», — прокомментировал подписанное соглашение Андрей Северилов.