Страховой дом ВСК готовит призы за «юбилейные» километры

Принять участие в спортивном челлендже могут новички и профессионалы спорта

Накануне своего 30-летия Страховой дом ВСК запускает благотворительный спортивный онлайн-челлендж «ВСК GO!». Цель проекта — вместе с участниками преодолеть 30 000 километров. Все километры конвертируются в призы для спортсменов и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд «Арифметика добра».

Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

По условиям, участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый «дорогой» километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.

Уровень подготовки не имеет значения: в челлендже могут принять участие как новички, так и опытные спортсмены. Для этого предусмотрены отдельные категории — «новичок» и «профи». Ежемесячно будут определяться спортсмены, которые внесли наиболее весомый вклад в достижение общей цели. Самых эффективных участников ждут памятные подарки.

«Проект „ВСК GO!“ приурочен к 30-летию Страхового дома ВСК, которое состоится в следующем году. Наша компания — один из первых игроков российского страхового рынка. Сегодня наш путь длиною в 30 лет можно сравнить с марафонской дистанцией, которую мы смогли преодолеть вместе с нашими клиентами, партнерами и сотрудниками. Основные принципы, которые помогали нам развиваться все эти годы, нашли отражение в девизе 30-летия — „Доверяй, действуй, достигай каждый день“. Мы призываем разделить с нами эти ценности, приняв участие в мероприятиях, посвященных юбилею ВСК. В числе первых событий — онлайн-челлендж „ВСК GO!“», — прокомментировал генеральный директор Страхового дома ВСК Александр Тарновский.

11 февраля 2022 года, в день рождения Страхового дома ВСК, лучшие спортсмены будут награждены ценными призами. Для этого ВСК учредил 7 индивидуальных и 3 групповых номинаций, с разделением на мужчин и женщин, новичков и опытных спортсменов.

Начало регистрации на челлендж — 7 сентября 2021 года.